Kelebekler Vadisi’ne seyir terası geliyor

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi manzarasıyla ünlü Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çekmek, çekilmek isteyenlerin yaşadığı kazaların önüne geçmek ve bir can kaybı daha yaşanmaması için vatandaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi ilgili kurumlarla görüşerek bölgenin tahsis işlemlerinin ardından seyir terası projesini hayata geçirecek. Hayata geçirilecek projenin kısa sürede başlaması hedefleniyor.

Kelebekler Vadisi’ne yapılacak seyir terası ile yerli ve yabancı turistlerin güvenli bir şekilde vadinin güzelliklerini izleyebileceği bir alan oluşturulacak. Bugüne kadar birçok can kaybının yaşandığı kayalık alanlar projeyle daha güvenli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Kelebekler Vadisi seyir terası açıklaması bölgedeki doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

“GÜVENLİ BİR SEYİR TERASI”

Seyir terası projesiyle ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelinin de artacağını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasının güvenle seyredilmesi için harekete geçiyoruz. Her yıl yaşanan üzücü kazaları önlemek adına, kayalıkların bulunduğu bölgeye güvenli bir seyir terası inşa edilmesi için gerekli talimatları verdim. Çalışmalar hızla tamamlanacak. Doğayı koruyarak ve güvenliği ön planda tutarak herkes için daha keyifli bir ziyaret sunacağız” dedi.