Kelepçe vitrinde, çürüme derinde

Işıl Çalışkan

Uyuşturucu kullanımı, halk sağlığını ilgilendiren ciddi ve çok boyutlu bir sorun. Ne var ki son dönemde kültür sanat alanına uzanan soruşturma ve operasyonlarla birlikte bu başlık, hukuki ve sağlık boyutunun yanı sıra teşhir, damgalama ve dışlama pratikleri üzerinden de tartışılır hale geldi. Özellikle tanınan isimler söz konusu olduğunda, yargı süreci tamamlanmadan oluşan kamuoyu algısı, kişiler üzerinde fiili bir dışlanma etkisi yaratabiliyor.

Sorun da tam burada başlıyor. Bağımlılığı besleyen yoksulluk, güvencesizlik, yalnızlaşma, gelecek kaygısı ve sosyal çözülme yeterince konuşulmazken, kamusal dikkat çoğu zaman görünür yüzler üzerinde yoğunlaşıyor. Böylece halk sağlığını, önleyici politikaları ve toplumsal nedenleri merkeze alan bir yaklaşımın yerini, damgalayıcı dili güçlendiren bir tablo alıyor. Tartışma da sorunun kendisinden çok, kimlerin ne kadar hızlı gözden çıkarıldığına sıkışıyor.

Kültür-sanat alanında bunun karşılığı daha ağır hissediliyor. Çünkü bu alanda mesleki varlık, çoğu zaman üretim kadar görünürlük ve algı tarafından da belirleniyor. Hakkında soruşturma yürütülen ya da adı iddialarla anılan kişiler, hukuki sonuçtan bağımsız biçimde projelerden uzaklaştırılabiliyor, sektör içinde görünmez bir mesafeye maruz kalabiliyor. Bu tablo, bütün bir kültür ortamını daha temkinli, daha suskun ve daha kırılgan hale getiriyor.

Bu dosya, uyuşturucu kullanımının yarattığı ağır tabloyu göz ardı etmeden, son dönemde kültür sanat alanında belirginleşen damgalama, dışlama ve hızlı yargı iklimine odaklanıyor.

***

SORUŞTURMA SÜRERKEN MESAFE

Son dönemdeki soruşturmalar, kültür-sanat alanında hukuki süreç tamamlanmadan doğan mesleki sonuçları da görünür kıldı. Kamuoyuna yansıyan haberlerde, Doğukan Güngör’ün rol aldığı dizinin kadrosundan çıkarıldığı, İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı yapımda çekim sürecinin etkilendiği ve ardından oyuncuyla yolların ayrıldığı, yapımcı Timur Savcı’nın adının ise TRT’de yayımlanan bir dizinin jeneriğinden çıkarıldığı aktarıldı. Bu örnekler, soruşturma süreçlerinin sektörde hızlı bir mesafe koyma ve fiili dışlama pratiği yarattığı tartışmasını büyüttü.

***

MÜDAHALE ARTIYOR, DESTEK İHTİYACI SÜRÜYOR

Uyuşturucu ve bağımlılık meselesi tedavi ve destek boyutuyla da büyüyen bir tabloya işaret ediyor. Talep artıyor, destek ihtiyacı büyüyor. Yeşilay’ın 2024 Faaliyet Raporu’na göre, bağımlılık alanındaki hizmetlere talep bir önceki yıllara göre yüzde 35 arttı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın duyurduğu 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2024’te 273 bin olaya müdahale edildiğini ortaya koydu. TBMM tutanaklarına yansıyan değerlendirmelerde ise 2023 sonu itibarıyla 138 bağımlılık tedavi merkezi ve 1396 yatak kapasitesi bulunduğu belirtildi.

***

KALICI BİR İTİBARSIZLAŞTIRMA KÜLTÜRÜ

Müzik eleştirmeni Murat Beşer

Suçsuzluğu kanıtlansa dahi bir sanatçının adının uyuşturucu operasyonuyla yan yana gelmesi, onun sadece müzik sektöründeki yerini değil, yaşantısını topyekûn etkiliyor. Zira bugün tanık olduğumuz türden operasyonlar, bir çeşit itibarsızlaştırma kültürüne ya da siyasi toplum mühendisliğine işaret ediyor. Sonuçta ilgili kişi “suçsuz” çıksa bile, kamusal alanda toplumun belleğine bu hadise yerleşiyor. Bu itibarsızlaştırmayı sadece kültür-sanat alanında değil, her türden toplumsal muhalefetin maruz kaldığını görüyoruz. Bu durumda da toplumun her kesimi gibi sanatçıların da apolitik olma, apolitik kalma lüksü bulunmuyor.

Müzik dünyasının sistem karşıtlarının ya da muhaliflerinin rock, metal ya da rap gibi türlerde yoğunlaşması şaşırtıcı değil. Yıllardan beri müzik alanındaki en itiraz yüklü şarkıları yazan, muhafazakâr mahalle baskısına karşı koyan kesimler bunlar. Türk Sanat Müziği, Halk Müziği ya da Arabesk gibi diğer türlere bakacak olursak, bu sanatçıların ilk iki türe dahil olanların çoğu ya devlet memuru ya da kurumsal bir çatı altında çalışan ücretliler. Apolitik oluşları, böyle yaşayışları münasebetiyle bu müzik türlerinin insan malzemesi sistemin gözünde evcil.

Müzik dünyasının salgın günlerinde alarm veren örgütsüzlüğü halen yakıcı bir sorun olarak varlığını sürdürmekte. Ülkemizde bundan 20-30 yıl önceki işlevleri anlamında bağımsız bir yapı kalmadı, en azından majör ölçekte. Müzik dünyasının kurumları da varlıklarını sürdürebilmek için yandaş görünmek, apolitik olmak, sessiz kalmak zorunda hissediyor kendini.

Tüm olup bitenler şüphesiz sanatsal üretime doğrudan olumsuz yansıyor. Suya sabuna dokunmayan kalitesiz ve birbirine benzeyen şarkılar artarken, gerçekten söyleyecek politik bir sözü olanlar da dillerini ısırmaya başladı. Bunlar bana seksenlerdeki sahne yasaklarını ve yükselen kalitesiz müzik dalgalarını, piyasacı zihniyeti anımsatıyor. Bencil, fırsatçı ve kariyerist; haklıdan değil, güçlüden yana olan apolitik bir kuşağın kültürü ve müziği yükseliyor şu an memleket semalarında…

***

KAHRAMANLIK ANLATISINDAN TOPLUMSAL MİZANSENE

Sinema eleştirmeni Murat Tırpan

Bir zamanlar Yeşilçam sinemasında Cüneyt Arkın, mahallenin gençlerini zehirleyen uyuşturucu baronlarına karşı tek başına savaşırdı. O filmlerde adalet, bir yumrukta ya da kararlı bir bakışta tecelli eder; kahraman halkı bataklıktan çekip çıkarır, “kötü adamı” ise toplumun vicdanına teslim ederdi. Bugün ise sokak aralarından şafak vakti yapılan canlı yayınlara evrilen bu “uyuşturucu savaşı”, bir kahramanlık hikâyesinden çok, ince ince kurulmuş bir toplumsal mizanseni andırıyor. Kuşkusuz bu zararlı maddeleri kullananlar cezalarını görmelidir; ancak burada toplumsal bir katharsis yaratma amacı da okunuyor.

Dilan Polat ve benzeri dosyalarla kristalleşen süreç, kolektif bilinçdışımızda büyük bir yarılma yarattı. Kontrolsüz zenginleşmenin, emeğe dayanmayan teşhirin ve “lüks hayat” gösterisinin yarattığı sınıfsal öfke, halkta güçlü bir adalet açlığı doğurdu. Bu açlığı doyurmak için de “ünlü” figürlerin spot ışıkları altında birer kurbanlık aktris ve aktör gibi öne sürüldüğü bir yöntem izleniyor. Operasyonlar artık yalnızca adliye koridorlarında değil, sosyal medya akışında da servis ediliyor.

Kamuoyuna verilen “hukuk iş başında” mesajı, olan bitenin en güçlü sosyolojik alt metni. Sorulması gereken şu: Neden hep “vitrin” figürleri öne çıkıyor? Büyük yapısal suçların, derin ekonomik labirentlerin ve gri alanların asıl kurucuları yerine, neden medyada daha çok onları kelepçelenirken görüyoruz? Bu, Debord’cu anlamda gösteri toplumunun yeni bir versiyonu.

Perde kapandığında, flaşlar söndüğünde ve bu operasyonlar gündemden düştüğünde asıl suç, yani yapısal adaletsizlik ve derinleşen yoksulluk yerli yerinde kalıyor. Cüneyt Arkın filmlerindeki o saf adalet duygusunun yerini ise bugün, öfkesi geçici olarak yatıştırılmış, “ama onlar da hak etmiş” diyen bir seyirci kitlesinin sessizliği alıyor.

***

BAĞIMLILIK, TOPLUMSAL SIKIŞMANIN PARÇASI

İstanbul Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı İlker Çayla

Uyuşturucu kullanımı çoğu zaman bireysel bir tercih ya da zayıflık olarak anlatılır. Oysa bu mesele, çok daha geniş bir toplumsal sıkışmanın parçasıdır. Bugün bağımlılık yalnızca bir madde meselesi değil; baskı altında yaşayan, yönünü kaybeden ve kendine alan açamayan bireyin hikâyesidir.

Özellikle gençler, güvencesiz çalışanlar ve kent hayatının kenarına itilen kesimler bu süreci daha yoğun yaşıyor. Çünkü modern şehir, herkese başarı ve görünürlük vaat eden ama bunu eşit biçimde dağıtmayan bir yapı üzerine kurulu. Beklenti ile gerçek hayat arasındaki mesafe açıldıkça iç basınç büyüyor; uyuşturucu da çoğu zaman bu basıncın sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Bugün yaşadığımız düzen görünürlük üzerine de kurulu. Bu baskının en yoğun hissedildiği alanlardan biri kültür sanat dünyası. Sanatçılar en görünür aktörler oldukları için aynı zamanda en kırılgan olanlar. Yalnızca yaptıkları işle değil, kim oldukları ve nasıl algılandıklarıyla da değerlendiriliyorlar. Bu gerilim bireyi hem yükseltiyor hem tüketiyor; bağımlılık da çoğu zaman bu tükenmenin eşiğinde ortaya çıkıyor.

Uyuşturucu meselesi artık yalnızca bireyle açıklanamaz. Dijital ağlar üzerinden örgütlenen daha esnek ve görünmez yapılar, maddeye erişimi kolaylaştırıyor; bu da bağımlılığı daha yaygın bir olgu haline getiriyor.

Son dönemde artan operasyonlar kamuoyunda bir düzen hissi yaratırken, aynı zamanda hızlı bir toplumsal yargıyı da tetikliyor. Özellikle sanatçılar söz konusu olduğunda, medyada dolaşıma giren görüntüler ve başlıklar, kesinleşmiş karar olmasa bile insanların toplum gözündeki yerini belirleyebiliyor ve bu etki çoğu zaman geri alınamıyor.

Bu nedenle çözüm yalnızca operasyonları artırmak değildir. Asıl mesele, bağımlılığı doğuran zemini dönüştürmektir. Gençlerin umut kurabildiği, güvencesizliğin azaldığı ve eşitsizliklerin derinleşmediği bir sosyal yapı olmadan bu sorun yeniden üretilir. Eğitim, kültür-sanat ve sosyal politikalar burada belirleyicidir. Hızlı yargılayan ve damgalayan dil sorunu derinleştirir; daha kapsayıcı bir yaklaşım ise hem bağımlılıkla mücadelede hem toplumsal iyileşmede belirleyici olabilir.

***

İSİMLERLE MESAFE KOYMA REFLEKSİ

ODA TV Yayın Koordinatörü ve Bulutsuzluk Özlemi grubunun kurucularından Sina Koloğlu

ODA TV Yayın Koordinatörü ve Bulutsuzluk Özlemi grubunun kurucularından Sina Koloğlu, kanalların ve platformların isimlerle mesafe koyma refleksinin son uyuşturucu operasyonlarında daha görünür hale geldiğini söyledi. Koloğlu’na göre bu tutumun arkasında kimi zaman kanal ve kurum tercihleri, kimi zaman da reklam tarafındaki “marka güvenliği” kaygısı tartışması yer alıyor.

“Bu durum özellikle son uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler üzerinden kendini gösterdi. Kızılcık Şerbeti’nde Fatih rolüyle yer alan Doğukan Güngör gözaltına alındı. Başta diziden çıkarılmayacağı yönünde bir görüş vardı, ardından sette oyuncuya bir veda yapıldı. Kararın kim tarafından alındığı ise netleşmedi. Oyuncu da, ‘Hata yapan ne ilk ne son insanım. İnsan bir ikinci şansı hak eder’ demişti.

İkinci örnek İsmail Hacıoğlu oldu. Onun durumu dizi açısından daha çarpıcıydı. Cennetin Çocukları için çok önemli bir isimdi. Sosyal medyada diziden çıkarılmasına yönelik büyük tepki oluştu. Çünkü oyunculuğuyla dizinin temel taşı olmuştu. İzleyici nezdinde de bu durum daha çok ‘kendi bileceği iş’ çerçevesinde değerlendirildi.

Bir başka örnek ise yapım tarafında yaşandı. TRT’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilatta, yapım şirketinin adının jenerikten çıkarılması dikkat çekti.”

Koloğlu, izleyici tepkilerine bakıldığında reklamverenlerin olası zarar hesabının sanıldığı kadar güçlü görünmediğini, RTÜK’ün de bu konuda doğrudan bir yaptırım yetkisi bulunmadığını savundu.

“Reklam tarafında sosyal medyadaki yorumlara bakıldığında, ‘marka güvenliğine zarar gelir’ endişesinin sanıldığı kadar güçlü olmadığı görülüyor. Cennetin Çocuklarında Hacıoğlu’nun yer aldığı bölüm yayımlandı ve RTÜK herhangi bir işlem yapmadı. Aldığım bilgilere göre böyle bir yetkisi de yok. Sonuçta bu oyuncular da, yapımcılar da yeni işlerde yer almaya devam edebilir; bir süre sonra bunlar unutulur gider.”

Koloğlu, bu tür haberlerin bir dışlama mekanizmasına dönüşmesinin istendiğini, ancak pratikte bunun tam karşılığını bulmadığını söyledi.

“Öyle istenmiş olabilir ama pratik örnekler tersini gösteriyor. Duman konserleri devam ediyor. Kaan Tangöze de solo konserlerine devam ediyor.”