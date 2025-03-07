Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen: Liyakatli kadrolarla geleceği planlıyoruz

Halil ERTUNÇ

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, bir yılda gerçekleştirdiği ve planladığı projelere dair BirGün’e açıklamalarda bulundu. Başkan Türkmen, Kemalpaşa’nın gelişimi için kurumsal yapıyı güçlendirmeyi ve ilçeyi daha verimli bir şekilde planlamayı hedeflediklerini söyledi.

Göreve geldikten sonra Kemalpaşa Belediyesi’nin kurumsal kimliğini yeniden kazandırmak adına ciddi adımlar attıklarını belirten Başkan Türkmen, “Belediye içinde liyakatsiz kişilerin görev aldığı, kurumsallığın dışına çıkıldığı bir dönem vardı. Biz, bu durumu düzeltmek için bilgili, tecrübeli arkadaşları göreve getirdik” dedi.

Başkan Türkmen ayrıca, Kemalpaşa’nın imar planlarının Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yeniden düzenlendiğini, bu planların uzun vadede ilçeye katkı sağlayacağını da ifade etti.

295 ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZ

Kemalpaşa’nın hem sanayi hem tarım açısından önemli bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Türkmen, “Sosyal yardımlara ve altyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Kent lokantası, kreşler ve öğrencilere yönelik burs projelerimiz var. Burs alan öğrenci sayımız 275’ten 295’e çıktı. Her öğrenciye bin 500 lira burs veriyoruz. Elimizden geldiğince katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Hem belediyenin bütçesinden hem de kendi bütçemden destek sağlıyorum ve sağlamaya devam edeceğim” diye konuştu.

HALK EKMEK GELİYOR

Halk ekmek büfelerinin açılacağını da duyuran Başkan Türkmen, “İlçemizin çeşitli noktalarında 8 halk ekmek büfesi açacağız ve ekmekleri 8 liradan satışa sunacağız. Kemalpaşalı esnafımız da bu süreçten faydalansın diye ilçedeki fırıncılarla görüşüyoruz. Ortak bir anlaşma sağlanırsa çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

2 YENİ OKUL AÇILACAK

Kemalpaşa’nın trafik sorununu çözmek adına çevre yolunun kamulaştırma işlemlerini tamamladıklarını belirten Başkan Türkmen, “Altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Depremde zarar gören okulların yeniden yapılması için kaymakamlıkla iş birliği içerisindeyiz. Ayrıca Kemalpaşa’nın bir bölgesinde iki yeni okul en kısa sürede faaliyete geçecek. Taziye evlerinin sayısını da artıracağız” dedi.

Tarım arazilerinin korunması ve kaçak yapıların önlenmesi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Türkmen, “Tarım alanlarının korunması için mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. İmar planlarının doğru yapılması oldukça önemli. Kaçak yapıların önüne geçebilmek için tarım arazilerine yönelik esnek düzenlemeler yapılmalı ve imar affı gündeme gelmeli. 1985 yılında çıkan imar affı çok iyiydi, bunun tekrarlanması gerekiyor. Ama yanlış anlaşılmasın, imar barışı değil imar affı olmalı" diye konuştu.

KADIN VE GENÇLİK MERKEZİ KURULACAK

Başkan Mehmet Türkmen, 2026 yılında da kadın ve gençlik merkezleri kurmayı planladıklarını, bu projelerin gençler ve kadınlar için önemli sosyal alanlar yaratacağını ifade etti. Ayrıca, ESHOT ile iş birliği içinde organize sanayi bölgesinin ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmalar yapıldığını da belirtti.