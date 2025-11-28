Kemalpaşa’da afet bilinci güçleniyor

Kemalpaşa Belediyesi, olası afetlere karşı hem toplumsal hem de kurumsal düzeyde hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattı. Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Projesi ve Sivil Savunma Planı kapsamında düzenlenen iki ayrı eğitim programı ile hem belediye personelinin hem de yerel yönetim temsilcilerinin afet farkındalığı artırıldı. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimi, Mahalle Muhtarları, azalar ve belediye personelinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

ANDA Arama ve Kurtarma ekibinin uzman eğitmen olarak katkı sunduğu programda; afet öncesi hazırlık, risk azaltma stratejileri, deprem ve sel gibi afet türlerinde ilk yapılması gerekenler, toplum güvenliği ve dayanıklılık başlıklarında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimle, afet anında yerel düzeyde koordinasyon sağlayacak kişilerin bilinç ve müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, “Afetlere karşı hazırlıklı olmak bir tercih değil, zorunluluktur. MAG projesi ve kurum içi eğitimlerimiz, ilçemizin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak adına attığımız en önemli adımlardan biridir. Tüm kurumlarımızla el ele vererek Kemalpaşa’yı güvenli, hazırlıklı ve dirençli bir kent haline getireceğiz. Kemalpaşa’nın afet güvenliğini en üst seviyeye taşıyacağız” dedi.