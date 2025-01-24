Kemalpaşa’da amatör spor kulüplerine destek

BirGün EGE

Kemalpaşa ilçesindeki amatör spor kulüplerinin güçlenmesi ve sporcuların elde ettiği başarıların artması için desteklerini sürdüren Kemalpaşa Belediyesi, amatör spor kulüpleri yöneticileri ile bir araya geldi. 13 ayrı futbol kulübü yöneticisinin katıldığı toplantıda, Kemalpaşa’da sporun ve sporcuların geleceği hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, tüm yöneticileri teker teker dinleyerek sorunları not aldı ve kendi imkânlarıyla kulüplere nakdi destek vereceğini açıkladı.

Başkan Türkmen, “Kemalpaşa’da amatör spor kulüplerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Kulüplerimizin de ciddi desteğe ihtiyacı var. Biz bu desteği spor kulüplerimize can suyu mahiyetinde kendi imkânlarımızla sağlıyoruz. Spor kulüplerimizin şartlarını iyileştireceğimiz bütün konularda üstümüze düşen ne varsa yerine getireceğiz” dedi.