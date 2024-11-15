Kemalpaşa’da CV havuzu hizmeti başladı

BirGün EGE

Kemalpaşa Belediyesi, yenilenen web sitesinde oluşturduğu CV Havuzu ile vatandaşların iş bulma sürecine destek oluyor.

Hayata geçirilen ‘CV Havuzu’ projesi ile Kemalpaşa’da istihdam sorununa çözüm getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen yaptığı açıklamada, “Özellikle bölgedeki fabrikalarla iş birliği içerisinde iş arayan vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Amacımız hem istihdam sorununa çözüm üretmek hem de ilçemizin üretim kapasitesini artırmak” dedi.