Kemalpaşa’da evde bakım hizmeti desteği

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin, Kemalpaşa Belediyesi ile birlikte yürüttüğü projeyle hastaneye gitmekte güçlük çeken yurttaşlara, maddi durum gözetmeksizin, tamamen ücretsiz sağlık hizmeti sunulmaya devam ediliyor. Hizmeti daha kapsamlı hale getirmek için oluşturulacak ekipler ile evde banyo ve kuaför desteği sağlanması da planlanıyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, “Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğu çok önemli. Eşrefpaşa Hastanesi ve Kemalpaşa Belediyesi olarak, evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sağlıyor, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca Belediyemiz bünyesinde, Sağlık Müdürlüğü’müze bağlı sağlık personelimiz, hasta nakil aracımız ile yatalak vatandaşlarımıza ücretsiz nakil hizmeti vermeye devam ediyor. Sağlıklı bir Kemalpaşa için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.