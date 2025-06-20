Kemalpaşalı miniklerden mezuniyet kutlaması

BirGün EGE

Kemalpaşa Belediyesi’’ne bağlı Gündüz Bakımevlerinde öğrenim gören minikler, yılsonu etkinliğinde buluştular. Ulucak, Merkez, Örnekköy, Armutlu ve Ören mahallelerinde hizmet veren 5 Gündüz Bakımevinde 159 öğrenci eğitim görüyor.

Uzman eğitmen kadroları gözetiminde öğrenim gören minikler, dönem sonunda Dere Mesire Alanı Atatürk Salonu’nda düzenlenen etkinlikte sahneledikleri performanslarla izleyicilere ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yaptığı konuşmada Atatürk’ün ışığında çocukları geleceğe hazırladıklarını vurgulayarak, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları bilimin ışığında çağdaş ve sevgi dolu bireyler olarak yetiştirmek hepimizin sorumluluğu. Önümüzdeki süreçte Gündüz Bakımevlerimizin tamamen ücretsiz hale gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyük coşkuyla gerçekleşen etkinlik, gösterilerin ardından miniklerin kep atma merasimiyle son buldu.