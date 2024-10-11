Kemeraltı Çarşısı için tarihi imza

BirGün EGE

Kentin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte önemli bir iş birliğine hazırlanıyor.

Geçen meclis oturumunda gündeme alınan ve Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan işyerlerinin elektrik tesisatlarının denetlenmesini içeren önergenin komisyonlarda görüşülmesinin ardından meclisin alacağı kararla Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, tarihi bir protokole imza atacak. Elektrik tesisatının yetersizliğinden dolayı yangın tehdidi altında olan ve zaman zaman tehlike yaratan yangınların yaşandığı Kemeraltı Çarşısı, belediye ve oda işbirliğinde denetlenecek.

Kentin afetler karşısında dirençli hale getirilmesi çalışmalarına dair önemli bir adım daha attıklarını dile getiren Başkan Mutlu, “Uzun yerleşme tarihi boyunca yangınlardan büyük acılar çekmiş olan kentimizde, evrensel bir kültürel miras alanımız olan ve yoğun bir yapı dokusundan oluşan geleneksel tarihi ticaret merkezi ve UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı Kemeraltı’nda yangın afetine karşı büyükşehir belediyemizle koordinasyon içinde işyerlerinin elektrik tesisatı denetimine başlıyoruz. Geleneksel tarihi çarşıda ve yerleşme alanında en büyük risklerden olan yangın riskinin önlenmesi amacıyla belediyemiz ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında teknik iş birliği protokolü imzalıyoruz” dedi.

RUHSAT VERİLMEYECEK

Denetimlerde tesisatı uygun olmayan ya da uygun hale getirmeyen işyerlerine ruhsat verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Mutlu, “Protokol kapsamında çoğunlukla elektrik tesisatının yetersizliğinin yol açtığı yangınların önlenmesi amacıyla öncelikle işyerleri ve ticarethanelerde mevcut elektrik tesisatının olması gereken norm ve standartlara ve imalatlarının yürürlükteki teknik şartnamelere uygun olup olmadığı, Elektrik Mühendisleri Odası’nın görevlendireceği uzman elektrik mühendislerince denetlenerek gerekli uyarılar yapılacak. Tesisatı uygun olmayan ya da uygun hale getirmeyen işyerlerine ruhsat verilmeyecek.

Kemeraltı Esnaf Derneği’nin de desteğiyle Kemeraltı’nda işyerlerinin ve kentlilerimizin can ve mal güvenliğini koruyabilmek, kültür mirası olan tarihi ticaret merkezi Kemeraltı’nı dirençli hale getirmek için işyerlerinin elektrik tesisatının denetimi kapsamında ve yangın önlemleri konusunda esnafımızın içten duyarlılığa sahip olduğunu biliyor, denetim konusunda gerekli ilgiyi göstereceklerine inanıyoruz. Belediye meclisimizin alacağı karar sonrası denetim uygulamasına başlanacak” ifadelerini kullandı.