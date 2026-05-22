Kemeraltı Şenliği’nde kültürel miras gezileri

Konak Belediyesi’nin Kültürel Miras Gezileri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na hareket ve bereket katan Kemeraltı Şenliği kapsamında rotasını Tarihi Çarşı’ya yöneltti.

Birbirinden güzel sergi, söyleşi, atölye çalışmalarıyla devam eden; müzik ve dansın ritmini Kemeraltı’nın tarihi atmosferiyle buluşturan şenliğin gözdesi Kültürel Miras Gezileri oldu. Kemeraltı’nda tarihin izinin sürüldüğü gezilere katılanlar, Konak Pier (Eski Gümrük Binası), Çakaloğlu Hanı-Gaffarzade Sebili ve Çeşmesi, Hamdi Dalan Sabun Fabrikası, Ali Paşa Meydanı ve Salih Paşa Şadırvanı, Antikacılar Çarşısı, Piyaleoğlu Hanı, Abacıoğlu Hanı - Konak Belediyesi Mutluluk Kahvesi, Başdurak Camii ve Çarşısı, 100. Yıl Anı Evi, Sinanzade Sebili, Yeni Şükran Oteli, Şifa Eczanesi, Elhamra Sahnesi, Milli Kütüphane, Gureba-i Muslimin Hastanesi, Sarı Kışla, Saat Kulesi, İlk Kurşun Anıtı, Yalı Camii ve Hükümet Konağı’nın yer aldığı güzergâhta Çarşı’nın tarihi mekânlarını ziyaret etti.

Her durakta o mekânın geçmişten günümüze taşıdığı değeri, tarihsel işlevi ve kültür zenginliği anlatıldı. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan Kültürel Miras Gezileri, Kemeraltı Şenliği’nin tanıtıma yönelik en önemli etkinlikleri arasında ilk sırayı aldı.

Kemeraltı Şenliği kapsamında Kültürel Miras Gezileri’ne katılan Özden Can, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya düzenlenen etkinliklerden ötürü teşekkür ederek memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Konak Belediyesi’nin yaptığı birçok tura katıldım, bu turlardan mutlu ve öğrenmiş olarak geri döndüm. Başkanımız Nilüfer Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Bu gezilerin sürmesini ve herkesin bunlardan yararlanmasını diliyorum.”

“HERKES KATILMALI”

Gezi katılımcılarından Orçun Köktuna da gezinin özellikle Kemeraltı Şenliği sırasında düzenlenmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Her gün geçtiğim sokaklarda, daha detaylı olarak neler varmış, içlerine de girerek öğrenme şansımız oldu. Özellikle Kemeraltı Şenliği’nin düzenlendiği bu günlerde herkesin bu gezilere katılmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“ÇOK MEMNUN KALDIM”

Konak Belediyesi etkinliklerinin sıkı takipçilerinden Şengül Göktün ise, “Bu geziyi internet üzerinden öğrendim. Daha önce de Kadifekale gezisine katılmıştım ve çok memnun kalmıştım. Takip etmeye devam ettim. Bornova’dan katılıyorum ve Konak’taki etkinliklere katılmaya devam etmeyi düşünüyorum” dedi.