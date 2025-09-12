Kendi Savunduğu Namlunun Ucunda: ABD'de Bir Suikast, Bir 'Şehit' ve Bitmeyen Kültür Savaşları

Barış KARAAĞAÇ

Akademisyen, Trent Üniversitesi

Bir tarafta Filistin'de devam eden, bizim de dâhil olduğumuz birçok devletin suç ortaklığıyla süren soykırım; diğer tarafta yüz binlerce insanın hayatına mal olmuş Sudan'daki iç savaş... Böyle bir dünyada başka bir konuya kafa yormak aslında pek kolay değil. İnsanın aklı, duyguları sürekli bu trajedilere çekiliyor, çekilmeli de. Ama siyaset durmuyor maalesef.

Ve tam da böyle bir atmosferde, normal şartlarda en son yazmayı düşüneceğim bir tipin - 31 yaşındaki Trump müttefiki, radikal muhafazakâr medya figürü Charlie Kirk'ün - ölümü gündeme oturdu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Kirk, yalnızca ABD'de değil, tüm dünyada muhafazakâr çevrelerin sosyal medya gündeminin merkezine yerleşmiş durumda.

İlk bakışta yalnızca "bir kişinin ölümü" gibi görünebilir. Ama işin aslı pek de öyle değil. Çünkü, her ne kadar bilmesek de, ilgilenmesek de, istemesek de, ABD'de yaşanan her toplumsal ve siyasal sarsıntı, er ya da geç hepimizi etkiliyor.

CHARLİE KİRK KİMDİR?

1993 doğumlu Kirk, 2012'de kurduğu Turning Point USA adlı organizasyonla ün kazandı. Üniversitelerde "solun hegemonyasına" karşı mücadele adı altında gençleri sağa çekmeye çalışan bu yapı, kısa sürede Cumhuriyetçi Parti'nin gençlik kollarının bir tür "özel kuvveti" hâline geldi. Kirk, muhafazakâr söylemin YouTube'dan TikTok'a, podcast'ten X'e kadar uzanan dijital evrenindeki en tanıdık yüzlerinden biriydi.

MUHAFAZAKÂRLIK, IRK VE CİNSİYET SİYASETİ

Kirk'ün ünlenmesinde yalnızca "genç muhafazakâr" görüntüsü değil, ırk ve toplumsal cinsiyet konularındaki saldırgan söylemleri de belirleyiciydi. Siyah hareketini küçümsemek, göçmenleri hedef göstermek, trans bireyleri aşağılamak... Liste oldukça uzun.

Kirk hiçbir zaman açıkça "gerçek Amerikalı yalnızca beyaz Hristiyan'dır" demedi. Ama neredeyse bütün söylem ve politik önerileri bu varsayımı ima ediyordu. Onun muhafazakârlığı, ABD'nin tarih boyunca beyaz, Hristiyan ve heteroseksüel kimlik etrafında kurduğu üstünlüğü "koruma" çabasına dayanıyordu. Bu yüzden göçmenlerin, LGBTİ+ topluluklarının veya siyah hareketinin hak arayışlarını "radikal solun", "Marksist kültürün" ya da "woke ideolojisinin" tehdidi olarak kodladı.

Kirk için, modern Amerika'nın eşitlik mücadeleleri, kurulu düzenin altına yerleştirilmiş bir dinamit gibiydi. Bu duruşuyla da, o bildiğimiz kültür savaşlarının en ateşli piyade erlerinden biriydi, Charlie Kirk...

EMPATİ VE İKİNCİ DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE

Kirk, sadece kimlik politikalarında değil, insani değerler konusundaki de sert söylemleriyle biliniyordu.

2022'de podcast programında, "Empatiye katlanamıyorum; bence empati uydurulmuş, 'new age' bir kavram ve çok zarar veriyor" diyerek empatiyi küçümsemişti. Ona göre sol, "aşırı empati" üzerinden topluma zarar veriyordu.

Benzer bir tavrı, ABD Anayasası'ndaki "İkinci Değişiklik" konusunda da sergiledi. (İkinci Değişiklik, 1791'de kabul edilen Haklar Bildirgesi'nin bir maddesidir ve Amerikalılara "silah edinme ve taşıma hakkı" tanır. ABD'de silah kültürünün anayasal dayanağıdır.) Kirk, bu hakkın korunması için bedel ödenebileceğini söylüyordu. 2023'te bir Turning Point USA etkinliğindeki şu sözleri kayda geçti:

"Her yıl bazı silahlı ölümler oluyorsa da bu bedel, İkinci Değişiklik hakkını korumak için ödenmeye değer."

Kirk ayrıca okullara silahlı güvenlik görevlileri konulmasını savunuyordu. Ona göre çözüm, tıpkı havaalanları veya bankalarda olduğu gibi, okulları da silahlı korumalarla donatmaktı.

İronik olan şu ki, kendisi de bir suikastla, yani silahla öldürüldü. Daha önce "ödenmeye değer" dediği o soyut bedel, ölümünde somut ve trajik bir hâl aldı. Bu durum, ABD'de silah kültürünü savunmanın yarattığı çelişkinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tartışılmaya devam ediyor ve edecek.

MAGA İÇİNDEKİ ÖZEL YERİ

Kirk, son dönemde, "Trumpçılığın genç sesi" olarak sivrildi. MAGA hareketinde, kampanya sahalarında, Fox News ekranlarında, kısacası sağın bütün iletişim mecralarında bir tür "ateşli vaiz" işlevi görüyordu.

Muhafazakâr veya muhafazakârlığa yakın gençleri etrafında toplarken sosyal medyada da bir nevi seferberlik yarattı. Ve Trump'ın siyasi tarzına uygun bir agresif aktivizm biçimi geliştirdi.

Trump için Kirk, yalnızca bir destekçi değil, yeni nesil seçmenlerle köprü kuran kritik bir figür hâline gelmişti.

ÖLÜMÜNE TEPKİLER

Kirk'ün suikastının ardından muhafazakâr kanat adeta tek ses oldu.

Donald Trump, X hesabında, "Benim için bir kardeşti," diyerek Kirk'ü kişisel olarak da sahiplenirken, hemen ardından suçu "radikal sola" yükledi. Böylece olay yalnızca bir cinayet değil, siyasi (ve kültürel) bir saldırı olarak kodlandı.

Florida Valisi Ron DeSantis'ten Kongre'deki aşırı sağ temsilcilere kadar herkes sahneye çıktı. Fox News Çarşamba'dan beri bu konuya kilitlenmiş durumda.

Kirk, sağ siyasetin gözünde bir anda 'şehit' ilan edildi. Bizde de siyasetçiler kritik anlarda sık sık "şehitlik" vurgusuna sarılır ya; ABD sağında da benzer bir refleks işledigine tanik olduk.

Aradaki fark, belki de, şu: orada "şehitlik" vurgusu cephede değil, kültür savaşlarının dijital ve ideolojik cephesinde üretiliyor bugün.

ÖLÜMÜNÜN ÖNEMİ

Peki bu olay neden önemli?

Önemli çünkü ABD'de süren kültür savaşları artık yalnızca tweetlerle, kampüs tartışmalarıyla sınırlı değil. Şiddet, bu savaşların ayrılmaz bir parçası hâline gelmiş durumda.

Parlamento baskını, okul saldırıları, sokak çatışmaları derken, şimdi de sağın genç yıldızının suikastı... Bu tablo, ABD'nin kendi içinde "iç savaş" tartışmalarını alevlendirdi. Abartı diyen çok ama tartışmanın varlığı bile ülkenin fay hatlarını gösteriyor.

Ve ABD'deki her sarsıntı, ister istemez dünyaya da yayılıyor.

SONUÇ

Charlie Kirk'ün ölümü, kişisel olarak birçoğumuzun sempati duymayacağı bir figürün trajedisi olabilir.

Cinayet kötüdür; siyaseti ne kadar sert eleştirsek de, farklılıklarımız ne kadar fazla da olsa, siyasette şiddetin yeri olmamalı (Fanonvari bir not: bunun nadir istisnaları vardır veya olabilir ama o tartışmaya girmiyorum). Ama mesele, tek bir insanın ölümü değil. Bu olay, ABD'de siyasal şiddetin nereye evrildiğini, kültür savaşlarının nasıl kanlı bir boyut kazandığını gösteriyor. Bizim açımızdan da önemli çünkü bu ülke hâlâ dünyanın en büyük askeri ve ekonomik gücü; oradaki kültür savaşlarının dalgaları, Toronto'dan İstanbul'a, Berlin'den Filistin'e hepimizin hayatına çarpıyor.

Çelişkilerin hâkim olduğu toplumlarda, siyaseti şiddet ve çıplak güçten tamamen ayırmak zaten mümkün değil; modern tarihin neredeyse tamamı bunun örnekleriyle dolu. Ancak bugün geldiğimiz noktada - özellikle Batı toplumlarında ve merkezinde ABD'nin durduğu bir bağlamda - kutuplaşmanın gün be gün arttığını görüyoruz. Bu yalnızca ekonomik çatışmalarda değil, kültürel alanda da keskinleşiyor. Kirk'ün cinayeti ve ona verilen tepkiler, işte bu tehlikeli yoğunlaşmanın bir işareti.