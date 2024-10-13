Kendi tarihinden öğrenmemekte ısrar

Zafer Aydın - Araştırmacı, Yazar

Arka planında nasıl bir kurgu, ne menem bir siyasal mühendislik, pazarlık var bilinmez ama Özgür Özel’in genel başkanlığı döneminde de CHP dümeni, otoriter rejimin payandalığına kırdı. Baykal ve Kılıçdaroğlu döneminde liberallerden devşirme “toplumun değerleriyle barışık olmadan oylar artmaz” safsatası Özgür Özel’le “kurumlara saygı” adı altında tekrar devreye sokuldu. İlkinde liberal, ikincisinde devletçi bir temelden hareket edilse de varılan yer kimlik siyasetidir. Yani iddia edildiği gibi çizgi değişikliği yok, sadece seslendirenler, söylem ve argümanlar değişti. Özgür Özel yolsuzluk, hırsızlık, sömürü, hukuksuzluk düzeninde iktidarla yakalayacağı uyumun, oylarını artıracağını ileri sürerken, ikna edici argüman olarak da “CHP’nin Ecevit ile yakaladığı 1973 seçim sonuçlarında elde ettiği başarıya sarılıyor. Ancak 1973 seçim sonuçlarında etkili olan faktörleri ve siyaseti doğru okuduğunu söylemek zor. Zira doğru okumuş olsa yoksulluğun tavan yaptığı, “geçinemiyoruz” feryatlarının kulakları yaktığı, toplumun geniş kesimlerinin tepkilerinin görünür hale geldiği bir dönemde sözünü ve eylemini başka türlü kurardı.

Kuşku yok ki, “Ecevit efsanesi” olarak adlandırılan ’73 seçim başarısı CHP tarihinde önemli bir dönemeçti. Bu dönemeçte etkili temel faktör ise 1970 yılında gerçekleşen 15-16 Haziran İşçi Direnişi’ydi.1 Direnişe işçilerin sendika seçme özgürlüğünü daraltan, kısıtlayan düzenleme yol açmıştı. Düzenleme açıktan ve doğrudan DİSK’i etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu. Çünkü mücadeleci, dinamik sendikal hareketten rahatsızlık duyan egemenler, emek sermaye ilişkilerinde “normalleştirme-uyum” arayışındaydı. Düzenleme Türk-İş’te kotarılmıştı, Meclis’e taşıyanlar ise CHP’nin sendikacı milletvekilleriydi. CHP grubun desteğini de alan düzenleme, Meclis komisyonlarında Adalet Partisi Hükümeti tarafından hazırlanan tasarı ile ortaklaştırılarak, Genel Kurul’a indirildi. Genel Kurul’da AP ve CHP’li milletvekillerinin çok büyük kısmının oylarıyla kabul edildi. Düzenlemenin 12 Haziran 1970 tarihinde Meclis’te kabul edilmesi üzerine DİSK’in aldığı karar uyarınca, işçiler, 15-16 Haziran günlerinde direnişe geçtiler. O güne kadar eşi benzeri görülmemiş eylemlerle Türkiye sanayisinin can damarı olan İstanbul ve Kocaeli’nde hayatı durdurdular. Bölgesel nitelikli genel greve giden binlerce işçi sokakları doldurarak, düzenlemeye karşı tepkilerini ortaya koydular. Yasanın asıl sahibi olarak gördükleri Adalet Partisi Hükümetini protesto ettiler. Kartal’da ve Kadıköy’de büyük bir öfke ile AP’ye ait ilçe binalarına girdiler. Ellerine ne geçirdilerse sokaklara attılar. Oysa daha 9 ay önce yapılan 12 Ekim 1969 Milletvekili Seçimleri’nde Adalet Partisi toplumdan büyük bir destek alarak iktidara gelmişti. Eylemlere sahne olan İstanbul ve Kocaeli’nde de AP, sandıklardan birinci parti olarak çıkmıştı. Adalet Partisi İstanbul’da oyların yüzde 47,8’ini, Kocaeli’nde ise yüzde 52,3’ünü almıştı. 1969 yılı Eylül ayında Milliyet gazetesinde yayınlanan, Prof. Kenan Bulutoğlu, Prof. Ahmet Niyazi Koç, Prof. Metin Göker, Dr. İlter Turan ve uzman Cengiz Arın tarafından yapılmış “İşçiler Kime Neden Oy Veriyorlar?” araştırması da işçilerin oy verirken birinci tercihlerinin, Adalet Partisi olduğunu ortaya koyuyordu. Aynı araştırmada ülkenin çeşitli sorunlarından oluşturulan “kim çözer?” sorularına işçilerin verdiği yanıt da yine Adalet Partisi’ydi. Ancak aynı işçiler oy verdikleri, destekledikleri, çözüm adresi olarak gördükleri partinin kendi haklarına, ekmeklerine el uzattığını gördüğünde ona karşı isyan bayrağı açtılar, “Ata binmiş eşekler millet sizden ne bekler” sloganlarıyla sokakları doldurdular.

15-16 Haziran Direnişi, sınıf kimliğinin, sınıf çıkarlarının oy tercihinden, siyasal angajmandan daha önde geldiğini ortaya koymuştu. CHP, bu gelişmeyi çok çabuk kavradı ve oldukça hızlı reaksiyon gösterdi. Hemen Parti Meclisi’ni topladı (17-22 Haziran) ve PM kararıyla, düzenlemeye verdiği desteği geri çekti. Meclis’te lehinde söz kullandığı, olumlu oy verdiği düzenlemeye, Senato’da “hayır” oyu verdi. O sıralarda henüz Genel Sekreter olan Bülent Ecevit, içeriden-dışarıdan gelen eleştiriler karşısında “ikna olduk, görüşümüzü değiştirdik” diye yaşanan dönüşümü savundu. Yaşanan gelişme Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) varlığı ve siyasal etkinliği ile “ortanın solu” kavramıyla yeni bir kimlik arayışına giren CHP’nin işçi sınıfını keşfetmesiydi.

Ecevit’in 1972 yılında genel başkan seçilmesiyle bu keşif, CHP için iki alanda makas değişikliğine yol açtı. Birincisi işçi örgütlenmesine, sendikal alana dair politikalar oluşturmasıydı. O zamana kadar “İşçi Meclisi” ve benzeri örgütlenmeleri olsa bile CHP’nin işçi sınıfına dair bakış açısı, sendikal alana ilişkin politikası yoktu, bunu oluşturmaya çalıştı. İkincisi ve daha önemli olanı ise siyasetini sosyal kimliklere seslenme üzerine kurmasıydı. CHP, ‘73 seçimlerinde işçilerin, köylülerin, ezilenlerin, sömürülenlerin sosyal kimliklerine seslendi. Vaatlerini, önerilerini bu noktada yoğunlaştırdı. Seçimler için hazırlanan “Ak Günlere” adlı seçim bildirgesini, sosyal politika önerilerini temel alarak oluşturdu. Bu yeni yönelim doğal olarak CHP’nin yüzünü sola çevirmesini getirdi. Bu iki alanda atılan adımlar “sol tehlikelidir” diye oluşan önyargıların kırılmasında ve sola oy vermesinde etkili oldu. Sonuçta 50 yıldır üzerinde konuşulan, atıfta bulunulan seçim başarısı ortaya çıktı.

Denebilir ki o dönemde politik iklim uygundu, işçiler sokaklarda, sol yükselişteydi. Doğrudur ama günümüzde de vahşi sömürü çarkı alabildiğine işlemekte, emek ve sermaye çelişkisi en temel çatışma alanı olarak yerli yerinde durmaktadır. Halk yoksulluğun girdabında helak olmuş vaziyette çıkış yolu aramaktadır. Hakkını arayan işçiler sokaklardadır (Emek Çalışmaları Topluluğu’nun verilerine göre 2022 yılında eylemde, grevde, direnişte olan emekçilerin sayısı 155 bindir). Tarım emekçileri, kadınlar, gençler, doğanın tahrip edilmesine karşı çıkanların isyanı, itirazı ülkenin dört bir yanında yankılanmaktadır. Listeyi uzatmak mümkün ama bu kadarı bile siyasetin ve mücadelenin kurulması gereken alan konusunda fikir vermeye yeterli. CHP bu verileri ’73 seçim başarısıyla birlikte okursa, önündeki tek yolun sınıf farklılıklarına, sömürüye, eşitsizliklere ve yol açtığı mağduriyetlere seslenen bir siyaset olduğunu görecektir. İzlemesi gereken yolun ayağı çukurda tek adam rejimine meşruiyet kazandırmak üzere ayağa kalkmaktan, ceket iliklemekten değil; kitleleri haksızlığa, hukuksuzluğa karşı ayağa kaldırmaktan geçtiğini fark edecektir.

1 15-16 Haziran Direnişi için bkz. Zafer Aydın, İşçilerin Haziranı, 15-16 Haziran 1970, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2020.