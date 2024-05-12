Kendrick almış sancağını eline

Selim Karlıtekin - Yayıncı

Şiir dile gelene dek dünyanın bir atmosferi yoktu. Dünyayı imgeleştirme ve imgesini zihinlerde metaforlar, metonimiler, mecazlar ve kavramlarla dönüştürme sanatı olarak şiir bir iklimlendirme teknolojisidir; dilin sembolik işlevinin icadı insanlığı açar.

Poetik araçların tedavüle girişinin kozmik bir sebebi vardı: büyük klasikçilerden W. Burkert’e göre can almanın, kozmostan bir şeyleri koparmanın yarattığı lekelenmenin kefareti olarak insanların lanetlenmeyecekleri bir dünyaya ihtiyaçları vardı.

Yani evrenin ve sonluluğun şiddeti insanı şiirsel söze mecbur bıraktı: İnsanlığı uzaydan çıkarıp dünyaya koyan, onları bilinçlerarasılığa taşıyan dilin bahşettiği bu atmosferdir. Ve bu sebeptendir ki, şiir ilanihaye şiddete dairdir – varolmanın acısının paylaşılması ve terapisi olarak değil, varlığın bizatihi şiddetten doğduğunun anlatımıdır. Enkidu’nun yasından Yunus’un “Ali Almış Sancağını Eline”sine, Nâzım’ın “Kemal Ahmet”ine ve Kendrick Lamar’ın “Sing About Me, I’m Dying”ine (Hakkımda Bir Şarkı Söyle, Ölüyorum), hayatın sonunda ifşa olan mahşerlerde dokunulur hale gelir bu şiddet.

Şeylerin interneti çağında şeylerin şiddeti maddeselliklerini giderek yitiriyor; süt kutuda geliyor, et tanınmaz halde, ölüm: makineler izin verirse.

Gılgamış ya da Odysseia gibi mitopoetik şiddet anlatılarından Aşık Ruhsati’ye ve 2pac’a yeryüzü sayısız deri değiştirdi. Ve her seferinde poetikanın uzayın soğuğunu kesen iklim yaratma işlevi yeni biçimlerde tezahür etti. İnsanların yaşadıkları zamanın şiddetine karşı birliktelikleriyle inşa ettikleri dünyaların (ekseriyeti) yazıya geçmemiş tarihlerinin yankısı folklorun belletenlerinde E.P. Thompson gibi okurlar buldukça bize konuşuyor.

Los Angeles’ın en belalı mahallelerinden Compton’dan çıkan Kendrick Lamar’a ve bir rap diss’leşmesine dair bir yazıda böyle üst perdeden bir girişi beklemeyen okurun belki de unutmaya meylettiği şey, poetikaya dair her savaşın müştereklere dair olduğu. Muktedirlerin müştereklere tasallutunun ve istimlak çabalarının Tarihiyle etrafımız öylesine sarılı ki, artık kulaklarımız birlikteliğe neredeyse tümden sağırlaştığı gibi, direnişi de gürültü addediyor. Kapitalizmin müstesnalığı Başkaldırı: Şiir ve Finans Üzerine’de İtalyan otonomist Berardi’nin Marx’ı takiple işaret ettiği üzere muhayyilenin gücünü temellükünden geçiyor: üretim araçlarının en şiddetlisi.

Akranları J. Cole & Drake’in Kasım ‘23 tarihli “First Person Shooter” parçasına Kendrick’in 22 Mart’ta “Like That” parçasında verdiği ültimatomla kristalize olan kavga ve geçtiğimiz ay içerisinde tarafların birbirlerine cevapları bir popüler kültür şamatası olmasının çok ötesinde. Müziğe eşzamanlı başlamış üç büyüklerin satır aralarında birbirlerine tacizleri yeni değil, ama bu yazıda 15 yıllık maziden ya da sırasıyla hangi parçaların çıkıp, hangi iddiaların dile geldiğinden bahsetmeyeceğim vakidir sanıyorum. J. Cole’un ivedi çekilişiyle Drake ve Kendrick Lamar’ın baş başa kaldığı bu cedelin birbirlerinin özel hayatlarına dair atıp tuttukları magazin kısmıyla da ilgilenmiyorum. Zira Kendrick Lamar’ı bu kavgada öne çıkaran ve günün sonunda galebe çalmasını sağlayan husus sermayenin müziğinin şiddetini faş etmesi oldu. Kavga Amerikan siyahlarının yarım asır evvel dünyalarını kateden şiddeti duyulur kılmak için icat ettikleri yeni poetik mecranın, Hip-Hop, tanımı ve geleceğine dair.

Kendrick 2017’de bir röportajda “mahalledekiler her gün bu müziği dinliyor, çünkü bu onların hikâyelerini ve dertlerini anlatabilen tek şey.. Bununla oyun olmaz ve o kâğıda ne yazdığınızı dikkate almak zorundasınız” diyor. Rap müziğin 20’lerde NY’da sökün eden siyahi kültür hareketi Harlem Rönesansı’nın eleştirel ve özgürlükçü çizgisinin bir artçısı olarak 70’lerde doğuşu ile Amerikan popüler kültürünü 90’lar sonundaki istilasına geçen kısa süre, türün sistem karşıtı ve otonomist tavrının NBA ve MTV aracılığıyla Clinton Amerikası’nın vaatlerinin fon müziğine dönüşmesine şahitlik etti. Eski ekolün temsilcilerinden Nas’ın 2006’da çıkardığı Hip Hop is Dead, 11 Eylül sonrası büyük oranda ticaretin tahakkümüne gitmiş piyasaya bir diss’ti. Amerika’nın Irak’tan çekildiği 2011’de ilk albümü “Section.80”yle Reagan dönemini, uyuşturucuyla savaşı, harabeleşmiş siyahi aileleri ve yoksulluğu anlattı. Polis şiddetinden, ırkçılıktan bahsederken siyahlar arasındaki şiddeti, aile içi şiddeti, çıkışsızlığı, tacizi, babasız büyüyen çocukları, fuhuşa itilen kadınları da anlattı. Ezen ve ezilenlerin çapraşık varoluşunu kıtanınkinden kendi geçmişine dek haritaladı.

Rakibi Kanadalı Drake ise Yahudi bir annenin üst-orta sınıf ortamda yetiştirdiği, başta oyuncu sonra R&B şarkıcısı oldu. Para, kadınlar ve aşk temalı, klüplere yönelik işlerle öne çıktı. Bill Clinton’la siyahi kültürün beyazların hava almaya çıktıkları ulusal sayfiyeye dönüşümü süreci tamam olmuştu. Drake’in türler arası akışkanlığı ve apolitikliği endüstri tekelleri için bulunmaz nimet oldu. 2010’lar ortası Atlanta rapinin öne çıkmasıyla 2018 sonrası Drake adeta sokaktan geliyormuşça rap yapmaya başladı ve Türkiye’de de aleladeleşmiş silah, para ve manita fantezilerinden ibaret yüksek tempolu alfa erkek marşının baş icracısı oluverdi.

Bu yeni çizgi Atlanta’da ya da Amerika’nın geri kalanında sokak rapini doğuran şiddeti silen, hip-hop’ın anlatı gücünü girişimcilik mantrasına indirgeyen bir tavır doğurdu. Kendrick “euphoria” dissinde “[siyahi] mirası taklit ederler ama bu şiddeti değil” diyerek buna işaret eder. Kendrick’in diss’leşmede noktayı koyduğu “Not Like Us”ın (Bizim Gibi Değiller) tarih dersi niteliğindeki 3. kıtası eski endüstri merkezi Atlanta’da siyah emeğin sömürülüşünün dönüşen biçemini takip eder ve müzik endüstrisinin “kolonizatör”ü Drake’in aynı kapitalistler gibi siyah müziği bağlamsızlaştırıp beyazların temellüküne hazırlamasını eleştirir.

Kendrick’in aktivizmini, rap yapınca “sanki köleleri kurtarıyor” diyerek mat ettiğini zannedecek kadar siyasetsiz bir figürün düşüşü Hip-Hop’ın kurucu eleştirel programına bir dönüşü garanti etmiyor şüphesiz. Lamar’ın siyahilerin kozmosla müzakerelerini dile getirdikleri bu araç üzerindeki hak iddası ve Amerikan şiddet tarihinin çarpıtılmasına itirazının her köşeden duyulduğu bu süreç yalnızca rap’i ilgilendirmiyor. Üretim araçlarının kökeni muhayyilenin dekolonizasyonu ve sermayenin saptırmalarından arındırılması ödevi Yapay Zekâ’nın eşiğinde hepimize düşüyor.