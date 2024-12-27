Kent Bostanı kadınların elinde yeşerdi

BirGün EGE

Bornova Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınları üretime teşvik etmek için başlattığı Kent Bostanı projesinin ilk hasadı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de katılımıyla gerçekleşti. Pınarbaşı’nda kadınların ilk hasat heyecanına ortak olan Başkan Eşki hem sohbet etti hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınların emeğiyle yetişen karnabahar, brokoli, ıspanak ve soğanları hasat eden kadınlar proje için Başkan Eşki’ye teşekkürlerini iletti.

Başkan Eşki, projenin önemine vurgu yaparak, Kent Bostanları’nın çok yönlü bir proje olduğunu belirterek ‘‘En temelde ev hanımları sağlıklı ve taptaze sebzeleri üretiyor, üretime katılıyorlar. Bu üretimi gerçekleştirebilmek için haftada en az iki gün bostanda bir araya geliyor, sosyalleşiyor birbirini tanıyor’’ dedi. Eşki, şöyle devam etti:

‘‘Geçen haftalarda buraya gelen kadınlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddetle ilgili eğitim verdik. Aslında toplumda ulaşılması daha zor olan bir kesimle bağ kurup, farklı eğitimlerle sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Son olarak da bu üretim aile bütçesine de katkı sağlıyor. Fidesini, suyunu, toprağını biz veriyoruz, onlar üretiyor ve bu bahçeden çıkan ürünler hem kendilerine hem çocuklarına ya da komşularına birer öğün oluyor. İçinde üretim, eğitim, dayanışma ve sağlıklı gıda olan bir çalışma yürütüyoruz.”

Başkan Ömer Eşki, projeye beklenenden çok daha büyük talep olması nedeniyle Bornova Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde Kent Bostanları kuracağını belirterek ikinci Kent Bostanı’nın önümüzdeki aylarda Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi yanında açılacağını söyledi.

DAYANIŞMAYI ÖĞRENİYOR

Proje kapsamında 38 kadın, 25 metrekarelik alanlarda haftada iki gün çalışarak karnabahar, lahana, marul brokoli, ıspanak ve daha pek çok kış sebzesi yetiştiriyor. Bahçeler gelen başvuruya göre ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Bahçelere ekilen fideler, sulama için kullanılan su Bornova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanırken, belediye bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri üretim süreci boyunca kadınlara eğitim veriyor uygulamalarını yakından izliyor.

Bahçe kullanma hakkı aldığı halde ürünlerin ekimini gerçekleştirmeyen ya da bakımını yapmayanların kullanım hakkı ellerinden alınarak yedekte bekleyenlere veriliyor. Birkaç hafta içinde kış hasadının tamamlanmasının ardından domates, biber, salatalık, patlıcan ve kabak gibi yazlık ürünlerle üretime devam edilecek.