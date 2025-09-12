Kent Lokantaları bütçenin dostu

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve 5 farklı noktada hizmet veren Kent Lokantaları, halkı sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdayla buluşturmaya devam ediyor.

4 çeşit yemeğin 50 liradan sunulduğu Kent Lokantaları, Türkiye’deki ekonomik krizin giderek derinleştiği şu günlerde önemli bir açığı kapatıyor. Kent Lokantalarından 2024 yılının haziran ayından itibaren dört çeşit yemekten oluşan yaklaşık 500 bin menü halka sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ’de İşletmeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Pınar Salman, İzmirlilerin projeden memnun olduğunu belirterek “Bütçe dostu olacak şekilde, kâr amacı gütmeden 50 lira gibi bir fiyatla bütün Kent Lokantaları’mızda hizmet veriyoruz. Yemeklerimiz merkez mutfaklarımızda üretiliyor, toplu olarak geliyor ve herkes dört çeşit yemek alabiliyor. Emeklilerimiz hizmetimizden memnun. Günlük 2 bin kişilik yemek üretimi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 500 bin menü satışı gerçekleştirdik” dedi.

Hizmetten yararlanan Pakize İkizek ise “Güzel bir hizmet, memnunuz, bütçeye uygun. Kemeraltı’na geldiğimizde uğruyoruz. Herkesin eline sağlık. Menü de güzel. Mekân da nezih, güzel, temiz. Gönlümüz rahat olarak geliyoruz” diye konuştu.

Yurttaş İbrahim Sağsöz, “Çok memnunuz. Menü güzel. Fiyatlar, personelin tavır ve davranışları da çok iyi” dedi.

İzmirli Barış Göksel de, “Menü sağlıklı ve lezzetli, fiyatı uygun. Dışarıda yesek altı yedi katı fiyat öderiz. Burada ise 50 lira, çok iyi. Bu hizmetten memnunum” ifadelerini kullandı. Kent Lokantalarındaki menüler 4 çeşitten oluşuyor ve her gün Grand Plaza A.Ş. bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor.