Kent Lokantası her gün bin kişiyi ağırlıyor

BirGün EGE

Halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kent Lokantası, üniversite öğrencilerinden, çalışanlara ve emeklilere kadar pek çok kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Günlük bin kişilik yemeğin çıktığı Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemek 50 liradan satılıyor.

Alım gücü günden güne düşen emeklilerin yoğunlukla tercih ettiği Kent Lokantası, ailesinden uzakta olan üniversite öğrencilerini de ağırlıyor. Dar gelirli ailelerin de çocuklarıyla birlikte sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Askıda Yemek" uygulaması sayesinde dayanışmayı da güçlendirirken, bütçesi olmayan dar gelirlinin yemeği de ücretsiz olarak karşılanıyor.

Ekonomik krizin altında günden güne ezilen vatandaşın cebindeki yangını söndürmek için yola çıktıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Barınma gibi beslenme de halkımızın en temel haklarından. Bu kapsamda biz ‘Yakın Kart’ ile vatandaşlarımızın ekonomik yükünü omuzladık. Kent Lokantamızı hizmete açarak Balıkesirli hemşehrilerimizin sağlıklı ev yemeklerini uygun fiyatlarla yemesine olanak sağladık. İstedik ki emeklisinden öğrencisine herkes gelebilsin ve sağlıklı bir şekilde yemeğini yesin. Açıldığı günden itibaren Kent Lokantamız yoğun ilgi görüyor. Kent yoksulluğu ile mücadele etmek için imkânlarımızı seferber ediyoruz. Halkçı belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Üniversite öğrencisi Burak Emre Kılıç, “Belediyemizin uygun bir fiyata ev yemeği yedirmesi gerçekten önemli. Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi. Hayati Hakan da, “Fiyatlardan olsun, yemeklerden olsun hepsinden memnunum” derken İdris Sılay, “Biz emekliler için çok iyi bir hizmet” dedi. Müfide Kıran ise, hizmetten çok memnun olduğunu dile getirdi. Zümrüt Yıldırım da, “4 çeşit yemeği dışarıda 50 liraya yiyemiyorsun. Çok memnunuz” dedi.