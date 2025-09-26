Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü hizmete başladı

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projesi Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü yeni eğitim - öğretim yılında da öğrencilere okullarının önünde öğle yemeği desteği vermeye devam ediyor. Geçen eğitim - öğretim yılında Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde öğrencilere öğle yemeği hizmeti veren Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nün üçüncüsü bu yıl Fatma Günay Okulu yakınında yerini aldı.

Geçen eğitim - öğretim yılının sonunda üçüncü Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü müjdesini veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile Fatma Günay Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Efes Selçuklu öğrencilere yeni eğitim - öğretim yılında da okullarının önünde eğitim desteği sunmaktan mutlu olduklarını belirten Başkan Sengel, “Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü için geçen sene eğitim - öğretim yılının son günü “Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzün üçüncüsünü de açacağız” demiştik. Sözümüzü tuttuk. Eğitim - öğretim yılına başlamış olduğumuz geçen hafta itibariyle Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü artık Zafer Mahallesi’nde Fatma Günay Okulu’nun yakınına yerleşti” dedi. Öğrencilere uygun fiyata, sağlıklı öğle yemeği sunmayı amaç edinen Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerinde bu yıl öğle yemeği 20 lira olarak belirlendi.