Kent Lokantası ve Halk Mandırası Akhisar’da

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, yurttaşların ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası ile sağlıklı süt ve süt ürünlerine uygun fiyatla erişimini sağlayan Halk Mandıraların sayısı artmaya devam ediyor. Kent Lokantası’nın 4’üncü, Halk Mandıra’nın ise 5’inci şubesi, Akhisar’da düzenlenen törenle yurttaşların hizmetine girdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Kent Lokantaları, Halk Mandıra ve Halk Ekmek büfeleri, gerçekten sosyal belediyeciliğin en temsili göstergeleri oldu. Halkımız her geçen gün ekonomik krizin altında yorulurken onların sesini duymamak bizlere yakışmazdı. Salihli’mizde, Yunusemre’de, Soma’da ve şimdi de Akhisar’da Kent Lokantası’nı açmanın mutluğunu yaşıyorum. Kent Lokantası’nda 4 çeşit yemeği 50 liradan vatandaşlarımıza sunuyoruz. Göreve geldiğimizde Manisa’daki bütün kooperatiflerle görüşme yaptık. En dokunulması gereken süt üreticileri kooperatifiydi. Artık süt üretmez, hayvanlarına yem alamaz hale gelmişlerdi. Şu anda yüzde 30 daha pahalıya kooperatiflerden sütü alıyoruz. Onların yüzü gülüyor ve para kazanır duruma geldiler. Bu aldığımız sütü mandıralarda 15 çeşit süt ürünü ürettirerek, yüzde 25 daha ucuza vatandaşımıza sunuyoruz” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise “Akhisar’da birçok şey değişti. Sosyal demokrat belediyecilik, sosyal belediyecilik anlayışı geldi. Aşevimiz her gün bine yakın yurttaşımıza ücretsiz yemek veriyor. Her ay 5 bine yakın çocuğumuza ücretsiz süt dağıtıyoruz. Sosyal belediyecilik tüm Manisa’ya yayıldı” diye konuştu. Açılışın ardından protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte öğle yemeği yiyip Halk Mandıra’da alışveriş yaptı.