Kent Market 1 yaşında

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Şubat 2025’te hizmete açılan Kent Market, geride kalan bir yıllık süreçte 183 bin 700 yurttaşa uygun fiyatlı ve güvenilir temel gıda ürünlerine erişim imkânı sundu. Kent Market’te kadın kooperatifleri tarafından üretilen yerel ürünlerin satışa sunulması da, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kurulmasına imkân tanıdı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığı bir dönemde, hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda karşılayabilmesi bizim öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Kent Market ile vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenilir ürünlere erişimini kolaylaştırırken aynı zamanda yerel üreticilerimizi ve kadın kooperatiflerimizi de destekliyoruz” dedi.

Ürünlerin tedarik ve denetimi titizlikle yürütülürken, son kullanma tarihleri düzenli kontrol edilerek gıda güvenliği standartları özenle korunuyor.