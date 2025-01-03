Kent suçuna göz yummayacağız

Mahir KANAAT

Kültürpark Platformu, İzmir’in yıllardır kent gündeminde ‘Basmane Çukuru’ olarak bilinen alanla ilgili kamuoyuna yansıyan ‘takas’ sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Bir kamusal alan, bir kent müştereği olarak kullanılan İzmirliye ait bu alan, 1997’den bu yana sermayeye peşkeş çekildi ve ortaya hâlâ devam eden büyük bir kent suçu çıktı.

Kültürpark’a ilişkin olumlu sayılabilecek açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanının parkın yakın çevresindeki; tarihi ve doğal dokuya aykırı, yüksek yoğunluklu imarı, yapılaşmayı öngören; gökdelen baskısını önlemesini, geçmişte yapılan hatalardan geri dönmesini beklerken, ‘Basmane Çukuru’nu bir takasa konu etmesi bile büyük bir hata oldu” diye vurgulandı.

Hukuka, imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olan takas girişiminin, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni; ‘Basmane Çukuru’ için bu kabulü olanaksız takas planına ‘dur’ demeye, hukuksuz olarak sermayeye devredilen tapuyu iptal ettirerek, tamamı İzmirlilere ait olan alanın asıl sahiplerine döndürülmesine, Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Plan Taslağını Koruma Kurulu’ndan geri çekip, kentin ilgili unsurlarının katılımı ile oluşturulacak, bilim ve kamudan yana yeni bir plan üzerinde çalışmayı başlatmaya çağırıyoruz.”

“Yıllardır süren bu kent suçunun yeni haline göz yummayacağız” denilen açıklamada “Unutulmamalıdır ki; Kültürpark, tüm canlılar açısından özgürlük duygusudur. İzmir’in oksijen ve ekosisteminin merkezidir. Kentin merkezindeki vahadır. İzmir’de nefes alınacak yegâne yerdir. Çevresiyle uyumlu, doğal yaşamı içinde barındıran alandır. Kültürpark ve Basmane Çukuru hepimizindir” ifadeleri kullanıldı.