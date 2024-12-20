Kenti kurtarmak için mücadele ediyoruz

BirGün EGE

CHP MYK, Muğla Marmaris’te Kızılbük Koyunu betona boğan Sinpaş Otel’e inşaat ruhsatı veren eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve 2 yardımcısını kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Oktay’ın seçime 2 gün kala, imar yönetmeliğine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği de öğrenildi.

Kent Politikaları Derneği Başkanı Ufuk Beytekin, “Öncelikle çok geç alınmış bir karar. Partiler kendi içlerindeki çürük elmaları ayıklarsa toplum için bir umut olacaktır. Yoksa birbirinden farklı olmayan anlayışlara sahip partiler sadece halkı kandırırlar. Yapanın yanına kâr kalmaması mutlak olması gerekendir. Ama bu o partinin iç işleyişidir ve üyelerine karşı sorumluluğudur. Biz mahkemenin de karara bağladığı şekilde kıyı kanununa, imar kanununa ve deprem başta olmak üzere bir sürü yönetmeliğe aykırı bulunarak iptal edilen beton yığınından nasıl kurtulacağımıza bakıyoruz” dedi.