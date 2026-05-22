“Kentin Politik Tasarımı”na yeni bakış açısı

Mahir KANAAT

Kentin Politik Tasarımı, kente alışılmış bakışın dışında yaklaşan bir inceleme sunuyor. Dr. Şehir Plancısı Engin Bozkurt, şehirleri yürüyüşlerin, pencerelerden görünen manzaraların, kamusal mekânların ve sınıfsal izlerin oluşturduğu politik alanlar olarak ele alıyor.

Tanıl Bora’nın sunuş yazısıyla desteklenen eser, şehir plancılardan mimarlara, yerel yöneticilerden kent yaşamını gözlemleyen okuyuculara kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

GÜNLÜK HAYAT VE YEREL YÖNETİM

Kitap, İstanbul, Ankara ve İzmir örnekleri üzerinden kentin gündelik yaşamla kurduğu ilişkileri inceliyor.

Bozkurt, faşizmin anıtsal mekânlarından kahvehane ve meyhanelere kadar farklı alanlarda, kentin sosyal hafızasını ve sınıfsal yapısını görünür kılıyor.

Sovyet çatı katı deneyimleri, Amsterdam evleri, tiny house tartışmaları ve Fairbnb gibi alternatif kent çözümleri, yürüyüş ve mekân algısı üzerinden analiz ediliyor.

İkinci bölümde ise yerel yönetimlerin rolü ve politik etkileri ele alınıyor. Latin Amerika’daki şehir deneyimleri, ABD’de belediye sosyalizmi tartışmaları, kibbutz ve Venezuela komünleri örnekleri üzerinden, farklı sol akımların belediyecilik stratejileri değerlendiriliyor.

Philippe Rio ve Elke Kahr gibi ödüllü belediye başkanlarının deneyimleri ile Morsang-sur-Orge örneği, yerel yönetimde sınıf, cinsiyet ve tarihsel süreklilikleri anlamak için sunuluyor.

Bozkurt’un çalışması, kentleri yalnızca fiziksel bir yapı olarak değil, sosyal, politik ve sınıfsal ilişkilerin içinde ele alan bir perspektif sunuyor.

Kitap, okurlara yaşadıkları kente daha dikkatli bakma ve mekânların işleyişine dair farklı yorumlar geliştirme imkânı tanıyor.