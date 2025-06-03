Kentte bağlar dönüşürken dayanışma

Bundan on yıl kadar önce kurulan Kadıköy Kooperatifi bir metin yayımlayarak kapandığını duyurdu. Bu duyuru, bugünlerde 12. yıldönümü anılan Gezi’den bu yana toplumsal hayatta yaşanan dönüşümlerin bir yansımasını göstermesi bakımından dikkate değer. İktidarın yapıp ettiklerinin, siyasal her bir karar ve uygulamanın yaşama ve dolayısıyla alternatif bir yaşam kurma mücadelesine nasıl doğrudan etki ettiğini gösteren bu hikaye, bugün için birçok çıkarımı da barındırıyor.

Kooperatifi’in ilk adımları 12 yıl önce Yoğurtçu Parkı Forumu’nda atılmıştı. Siyasete doğrudan katılımın yolları, yatay ilişkiler, kolektif karar alma biçimleri, ekolojik, eşitlikçi bir yaşam ve ortak değerler üzerine düşünülen; bunları hayatın gerçeği haline getirmenin yollarının arandığı tartışmalardan ortaya çıkan bir fikirdi. Kooperatif bu tartışmaların kurumsal bir ihtimali olarak ifade buluyordu.

Kadıköylülerin kurduğu bu kooperatif, “Başka bir tüketim mümkün” mottosuyla yola çıkmıştı. “Kentteki tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen” ve bunu gıda egemenliği mücadelesinin bir taşıyıcısı olarak konumlanarak ele alan bir mücadele çizgisine dayanıyordu. Üretici ile tüketici arasında adil, şeffaf, aracısız bir iletişimi; zehirsiz, ekolojik üretimi; üye veya gönüllü herkesin eşit katılımını gözeten kolektif, rotasyona dayalı ve yatay bir karar mekanizması aracılığıyla hayata geçirmek için çabalıyordu. Bu anlamda forumların ortaya koyduğu tahayyülün somut örneklerinden birini oluşturuyordu.

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Hem kendi ölçeğinde temas edebildiği toplumsal alanları hem de siyaset yapma biçimlerini de dönüştürücü bir iddia taşıyordu. Bunun için her bir yeni katılım, hikayeyi yeniden yazıyordu. Saatlerce, defalarca, tekrar tekrar bir fikir üzerine tartışmaktan da geri durmadı.

Tüm bunların yanı sıra Kooperatif’in umut ettiği değerler yaşam bulmaya çalışırken, sermaye düzeni elbette kendi kurallarını hayata dayatmayı bırakmadı. Kooperatif’in tahayyülündeki değerleri silip süpüren bir dayatmaydı bu. Veda metni işte bunların bir resmini sunuyor; ekonomik ilişkilerin ve kent kültürünün geçirdiği dönüşümün, dayanışma ekonomileri üzerinde nasıl yapısal bir baskı yarattığını gösteriyor.

En can alıcı kırılma noktalarından birisi pandemi. Pandemi gıda zincirlerinde, üretim-tüketim ilişkilerini ve bu bağlamda hareket eden dayanışma ağlarını olumsuz biçimde etkiledi. Kooperatif için dayanışmanın temel bir ilkesi olarak yüz yüze kurulan ilişkilerin dijital platformlara taşınması, lojistik altyapısı güçlü zincir marketlerin her köşe başına konması ve online satış kanallarının yaygınlaşması başlıca olumsuzluklar arasında…

Eş zamanlı olarak artan maliyetler, enflasyon, tedarik zincirindeki kopuşlar da küçük ölçekli, bağımsız inisiyatiflerin üzerine çöktü. Mahalleler de dönüşüyordu. Yükselen kiralar, topluluk ilişkilerinin yerini bireysel ticari ilişkilerin alması daha şiddetli bir hal almaktaydı. Özelde Kadıköy’ün müthiş hızlı tek-tip ticarileşmesi gibi durumlar dayanışmayı mümkün kılan koşulları bir bir ortadan kaldırdı - esasen bu Kadıköy’ün tüm kentsel mücadelelerinde de kolayca fark edilebilir bir gerileme yarattı.

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Şüphesiz dünyanın birçok yerinde benzer girişimler, benzer zorluklarla mücadele ediyor. Bu tür örgütlenmelerin uzun vadeli sürdürülebilirliği, yalnızca iç motivasyonlara değil, toplumsal koşulların onları taşıyabilme kapasitesine de bağlı. Kaldı ki Venezüela gibi ülkemize göre kolektif siyasal zeminlerin daha güçlü olduğu bir ülkede dahi bu tür yapıların ayakta kalması benzer sorunlarla baş etme kapasitesine bağlı.

Demokratik alanın daraldığı, kültürel tüketim kalıplarının değiştiği ve kolektif yaşam pratiklerinin yerine bireysel hayatta kalma stratejilerinin konduğu bu toplumsal tablo bugünün gerçeğini oluşturuyor. Ve bu gerçek bu alternatif arayışların kapasitesini de kaçınılmaz olarak aşındırıyor.

Diğer yandan, tüm bunlar, bu deneyimi geçmişe ait olmaktan çıkarıyor... Dayanışma modellerinin, olağan zamanlarda da sürdürülebilir hale gelebilmesi için yeni araçlara, yeni ilişki biçimlerine ve yeni kültürel zeminlere hep ihtiyaç olacak. Bu zeminler kendiliğinden doğmayacak ve bugüne kadar kurulan her yapının izini bir yerinde taşıyacak.