Keskin sirke küpüne zarar verir

Türkiye’de insanca yaşamak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Karşı fikirde olmak, iktidarın icraatını ve yaptıklarını eleştirmek, güce boyun eğmemek neredeyse suçlu olmakla eşdeğerli. Milli yas ilanına karşı çıkmanın, Instagram’ın günlerdir kapalı olmasına ses çıkarmanın karşılığı ülkenin en tepesindeki isim tarafından cibiliyetsizlik olarak adlandırılıyorsa vay halimize. Ülke ekonomik olarak yangın yerine dönmüşken, özellikle sponsorsuz biletli konserler tek tek iptal edilirken, belediyeler; üzerlerindeki siyasi ve ekonomik baskı ve de tasarruf tedbirleri yüzünden neredeyse konser yapamazken uğraştığımız şeyler ülkenin gerçek gündeminden o kadar uzak ki. Bir tek "ev zencisi" olmadığımız kalmıştı onu da duyduk çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanı’na naçizane tavsiyem bu iletişim biçimini ve dilini değiştirmesi.

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Önüne gelen metinleri kamuoyuna duyurmadan önce ırkçı, aşağılayıcı, tehdit içeren mesajlardan kaçınması. Keskin sirke küpüne zarar verir diye çok doğru bir atasözümüz var. Belediye seçimlerinde gördük ki artık kendisine oy verenlerden çok oy vermeyenler var. Siyasi yaşamının geri kalan günlerinde biraz daha kucaklayıcı ve birleştirici bir dil kullanması vatandaş olarak kendisinden en büyük beklentimiz. Mesela Instagram’ın günlerdir kapalı olması konser duyurularını bu mecradan yapan müzisyenler, organizatörler ve festival yapımcılarını o kadar zor duruma soktu ki, yaşamayan bilemez. Zaten defalarca yazdığım gibi en ufak bir krizde müzik sektörü kendini bir çıkmazın içinde buluyor.

Dünyanın her yerinde başka ülkelerle başka kültürlerle tanışmanın en kolay yolu sosyal mecra. Zira bırakın yurtdışına çıkmayı artık vize randevusu bile alamıyoruz ne yazık ki. Zaten alsak bile euro ve dolar her geçen gün rekora koşarken hangi parayla Fransa’ya, İngiltere’ye, İspanya’ya gideceğiz.

İnsanlar zaten hayatlarını zor sürdürürken, gelişmiş ülkelerdeki hiçbir sosyal hakka sahip olamayıp buna da seslerini çıkaramazken belki de tek özgürlük alanları sosyal medyaya müdahale – özellikle kapatarak- o kadar yanlış ki. Milyonlarca kullanıcı VPN üzerinden yine Instagram’a giriş sağlıyor. Bu sefer ne oluyor hiçbir şeyi yasaklamış olmuyor, boşuna halkın tepkisini çekiyorsunuz.

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Zira VPN üzerinden Instagram’a girişin bir cezai yaptırımı da olmadığından -bunu da yapmazsınız değil mi- boşu boşuna devletin otoritesini sarsıyorsunuz.

Artık yasaklayarak yönetme fikri çok gerilerde kaldı. Tamam böyle birkaç ülke var ama onlar da tamamen dünyadan izole bir şekilde yaşıyorlar.

Eminim ki siz de böyle baskıcı bir şekilde yönetmeyi düşünmüyorsunuzdur bu güzelim ülkeyi. Bizler ise zaten aklımızdan bile geçirmiyoruz bunu.

Bir önerim de sayın yerel yönetimlere olacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında bir takım harcamaları kısmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Ama önceliğiniz sanatsal faaliyetlerden başlamak olmamalı. Bana göre belediyelerin asli görevleri içinde kültür ve sanat faaliyetleri de var. Pandemiden bu yana çok zor günler müzik emekçilerini yalnız bırakmayın. Kalın sağlıcakla…