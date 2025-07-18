KESK’ten Gediz Elektrik için suç duyurusu

BirGün EGE

İzmir’in birçok ilçesinde yaşanan yangınlar, ormanlık alanlar dâhil olmak üzere tarım, hayvancılık ve yaşam alanlarına ciddi zararlar verdi. Foça ve Çeşme’deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklı olduğu belirtildi. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubesi, İzmir’in elektrik dağıtım şirketi olan Gediz Elektrik hakkında suç duyurusunca bulunacağını belirtti.

KESK tarafından yapılan açıklamada, “İzmir ilinde son bir ayda Seferihisar, Menderes, Çeşme, Gaziemir, Buca, Torbalı, Ödemiş, Foça ve son olarak Urla ilçelerinde çıkan yangınlar sonucunda yüzlerce hektar orman yanarak kül oldu. Bu yangınlar sonucunda ekolojik dengenin bozulmasının yanı sıra büyük ekonomik kayıpların da olduğunu biliyoruz. Yangınlar sonucunda ekolojik sistem tahrip olurken yaşam alanlarımız da yok edildi. KESK olarak biliyoruz ki, doğa kâr aracı değil, yaşam kaynağımızdır! Kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesine, ormanlarımızın sermayeye peşkeş çekilmesine seyirci kalmayacağız. Bu nedenle İzmir Valisi Süleyman Elban’ın Çeşme, Seferihisar, Ödemiş ve Foça yangınlarının elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu söylemesi üzerine kamu yararı adına KESK olarak, bu bölgelere elektrik dağıtımı yapan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve ilgili kamu kurumları hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” denildi.