Kevin Campbell: Arsenal golcüsünün ardından

1988-95 arasında Arsenal’de forma giymişti, henüz Highbury yıkılmamış, Emirates Stadı perdelerini açmamıştı. O yıllarda futbol günümüzdeki gibi zengin eğlencesi değildi, bugünün yıldızlarının çoğu henüz dünyaya gelmemişti. Chelsea ligin asansör takımıydı, Manchester City’nin esamesi okunmazdı. Futbol denilince akla gelen ilk takım Liverpool olurdu. 1992’de futbolseverlerin hayatına giren Premier Lig öncesinde tüm maçlar Cumartesi 15.00’te başlar, 16.45’te biterdi. Maç günleri Arsenal metrosunun önünde buluşur, Gillespie Road’dan yavaş adımlarla, bizimle stada doğru akan formalı, atkılı taraftarların arasından yürürdük. “East Stand” adı verilen maraton tribününü evimiz kadar severdik, Arsenal’in kalesini John Lukic korur, savunmada Lee Dixon, Nigel Winterburn, kaptan Tony Adams ve David O’Leary görev yapardı…

Takımın golcüsü 1988 Mayıs’ında ilk kez Arsenal formasıyla Everton karşısına çıktığında 14 numaralı formayı giyiyordu. O yıllarda Ada futbolunun diğer santraforları gibi çabuk ve güçlüydü, top ayağına geçtiği anda rakip kaleye akar, rakip savunmayı zorlardı. Kaleye arkası dönük oynar, hava toplarında fizik gücüyle takım arkadaşlarına pozisyonlar hazırlardı. Kafa vuruşlarında yetenekliydi. Arsenal akademisinde bir sezonda 59 gol atması, 1988’de ‘FA Gençlik Kupası’ finalinde yaptığı hat-trick gelecek parlak günlerin habercisi…

Takvim yaprakları 4 Şubat 1970’i gösterirken Güney Londra’nın Lambeth bölgesine dünyaya gelmiş, 15 yaşına bastığı zamanlarda katılmış Arsenal’in saflarına. O yıllarda kulübün efsane teknik direktörü George Graham genç oyuncunun deneyim kazanması için 1989’da önce Leyton Orient, sonra Leicester City’e kiralık göndermiş. O zamanlara yetişmiş Ada futbolu meraklıları hatırlar, genç golcünün kiralık olarak oynadığı dönemde Arsenal’in forvet hattında dönemin önemli oyuncuları Alan Smith ve Paul Merson yer alırdı, haliyle genç ve deneyimsiz golcünün forma şansı bulması zordu.

Genç golcünün atılımı 1990-91’de gerçekleşti. Arsenal, o sezon ligde ilk ve tek kez, Şubat ayının başında Chelsea’ye 2-1 yenildi; oyuna sonradan girdiği maçta Alan Smith’e yaptığı asistle takımın iyilerindendi. George Graham, Arsenal’in Crystal Palace’la oynayacağı bir sonraki maçta onu ilk 11’de başlattı. 4-0 kazandıkları maçta gol kaydeden oyuncu sezonun ikinci devresinde düzenli forma şansı bulurken kalan maçlarda yedi gol attı. Arsenal o sezon şampiyonluk kupasını Liverpool’un yedi puan önünde bitirerek kaldırdı. Santraforun takımdaki yükselişine rağmen kulüp yönetimi yeni golcü arayışına giriyor, 1991 Eylül’ünde gelecek yıllarda Arsenal’in gol rekorunu alt üst edecek Ian Wright takıma katılıyordu. Yeni golcüye rağmen ilk 11’de forma şansı bulmaya devam etti, sonraki üç sezonda 105 lig maçı oynayarak ilk tercih olarak kaldı. Ancak Wright ilerleyen zamanlarda gol makinesine dönüşüyor, o daha çok geniş alanlarda kanat oyuncusu görevi yapıyordu. 1995 senesine kadar kaldığı takımda 163 maçta 46 gol kaydetti. Bir sonraki durağı Nottingham Forest’ti. 2,5 milyon sterlin transfer ücreti karşılığında katıldığı takımda üç sezon geçirdi, 1997’de küme düşen takımda ertesi sezon 23 gol kaydediyor, takımının şampiyonluğunda önemli rol oynuyordu. 1997-98 sezonunun sonunda bizim futbol fakiri coğrafyada Trabzonspor’un saflarına katıldı ama ancak yedi ay dayanabildi. O dönem kulübün başkanlığını yapan Mehmet Ali Yılmaz’ın “Gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktı” cümlesi futbol literatüründe yerini alırken takımın iki kaptanı Ogün Temizkanoğlu ve Abdullah Ercan takım arkadaşlarının yanında olduklarını, onun ayrılığının üzücü olduğunu dile getiriyorlardı. Türkiye macerasında ülke basını hakkında sözleri kayda değer: “Türk basını antrenmanlarımız hakkında düzenli yazılar yazardı; antrenmanda 5’e 5 maçta hat-trick yaparsanız ertesi gün kendinizi iki sayfalık haberin baş aktörü olarak bulurdunuz!” Kendisine “yamyam” yakıştırması yapan kulüp başkanına rağmen Türkiye’yi ve Türk insanının çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiğini, Mehmet Ali Yılmaz’ın da geçtiğimiz Nisan ayında 75 yaşında vefat edip bu dünyadan göçüp gittiğini hatırlatalım.

7 ay süren Trabzonspor macerasından sonra Ada futbolunda lige tutunmaya çalışan Everton’da döndü, 1999-2005 arasında 137 maçta 36 golü var. 2005-05 sezonunda West Bromwich Albion’da forma giydi, ertesi sezon Cardiff City’de aktif futbol kariyerinin sonuna gelmişti. Arsenal’de başlayan futbol kariyerinde Premier Lig'de kaydettiği 83 gole (1992’den önce 24 gol) rağmen İngiltere Milli Takımına çağrılmaması, futbol tarihine Premier Lig’de milli takım şansı bulamayan en yüksek skorlu İngiliz oyuncu olarak geçmesi tarihe düşen notlar.

Geçtiğimiz günlerde, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın sahne aldığı zamanlarda 54 yaşında aramızdan ayrıldı Kevin Campbell, Arsenal sevdalısı. Onu her zaman Emirates Stadı’nın medya bölümünde, maçtan önce eski Arsenal günlerine, Türkiye ve Trabzonspor’a dair sohbetlerimizle, her daim gülen yüzü, mütevazılığı, efendiliği ve içtenliğiyle hatırlayacağım. Huzur içinde yat Arsenal sevdalısı…