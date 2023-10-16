Kibir ve vahşet savaşı

Netanyahu’nun zehirli dezenformasyon politikası şimdiden askeri zafiyetin ordu içindeki “solcu komutanlardan” kaynaklandığı türünden komplo teorileri yayıyor.

Şlomo Ben Ami

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yıkıcı siyaseti, kendisini 15 yıldır iktidarda tutmaya yetti. Fakat er ya da geç büyük trajedilere sebep olacağı daima kesindi. Netanyahu, geçtiğimiz sene İsrail tarihinin en radikal ve en beceriksiz hükümetini kurmayı başardı. Kendini eleştirenlere “Merak etmeyin, her iki elim de direksiyonda” diyordu.

Fakat Filistin’de siyasi çözümlerin tümünü devre dışı bırakan ve “Yahudi halkı İsrail topraklarının tamamının yegâne sahibidir” çizgisini sürdürmeye çalışan Netanyahu’nun fanatik hükümeti, bölgede kan dökülmesini kaçınılmaz hale getirdi.

Tamam, Filistin topraklarında akan kanın Yitzhak Rabin ve Ehud Barak gibi barış yanlıları döneminde bile durmadığını hatırlayalım. Netanyahu koalisyon ortaklarının desteği için “her maliyeti ödemeye” hazır davrandı ve şiddete pervasızca davet çıkardı. Koalisyon ortaklarının Filistin topraklarını istila etmelerine, yasadışı yerleşimlerin genişlemesine izin verdi ve Tapınak Tepesi’ndeki Müslüman mabetlerine yönelik tüm hassasiyetleri gözardı etti. Bu esnada Filistin’in ılımlı liderlerinden Mahmud Abbas’ı siyasi sürecin dışında bıraktı ve radikal kanadı savunan Hamas için meydanı boş bırakmış oldu.

Netanyahu’nun çarpık mantığına göre, Gazze’nin güçlü bir İslami reijm tarafından yönetilmesi ihtimali, Filistin’de siyasi çözüm olanaklarını imkansız kılacaktı. Aşırılıkçıları ödüllendirip “ortak çözümleri” savunanları cezalandırırsa, “yumuşak solcular” gibi davranmayıp nihai çözümü elde edecekti. Abraham Anlaşması sayesinde İsrail’in bölgedeki dört Arap devleti ile ilişkiler normalleşmişti. Koşullar böylelikle sakinleşmişken, Netanyahu burnunun ucunda patlamaya hazır duran Filistin yanardağını görmezden gelmeyi seçti.

GÖRMEZDEN GELDİ

Fakat Gazze çevresindeki köylerde yaşayan İsrailli sivillere yönelik vahşi ve acımasız saldırılarda, Netanyahu’nun kibirinin Hamas’ın vahşetiyle çarpıştığını ifade etmek gerek. Mısır ve Suriye’nin İsrail’e sürpriz saldırılar düzenlemesiyle başlayan Yom Kippur Savaşı’nın üzerinden 50 yıl geçti. Savaşın 50’nci yıldönümünde Hamas’ın Gazze sınırlarını aşarak tarifsiz bir vahşeti hayata geçirdiğini sosyal medyada izledik. Aralarında aileler, yaşlılar ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi kaçırılarak Gazze’ye götürüldü.

Hamas’ın İsrail savunma hattını böyle kolaylıkla delebilmiş olması birçok insanı şaşırttı. Fakat böyle bir savunma hattı yoktu. Hamas sivillere saldırmaya başladığında, İsrail’in şanlı ordusu başka yere konuşlandırılmış, Batı Şeria’daki dindar yerleşimcileri korumakla meşguldü. Hamas saldırısından sonra çaresiz siviller saatler boyu yardım çığlıkları atarken Ortadoğu’nun en güçlü ordusu ortalıkta yoktu.

Politika belirlerken varsayım daima “Gazze öncelik değil” oldu. Teoride, yeraltına İsrail tarafından yerleştirilen sensörler ve güçlendirilmiş beton duvarlar Hamas’ın tüneller kazarak İsrail sınırını geçmesine engel olacaktı. İşe yaramadı. Hamas milisleri sınırdaki telleri öylece yıkıp geçtiler.

Hamas’ın planları ile ilgili bir istihbarat da yoktu. Suriye’deki İran üslerinde yaprak kımıldasa tespit edebilen “dijital teknolojiler” geliştiren ulusun teknolojileri, Hamas’ı planlarından hiç haberdar değildi. İsrail’in İran takıntısı ve ulusal istihbarat hizmetlerinin tüm dikkatini Batı Şeria’ya vermiş olması bu ihmali kısmen açıklamaya yetebilir.

Hamas saldırısı taktiksel bir sürpriz olmakla kalmadı, stratejik bir deprem etkisi de yarattı. Gazze’de faaliyet yürüten diğer bir örgüt olan İslami Cihat ile İsrail arasındaki çatışmalara son iki senedir dahil olmayan Hamas, etkisiz silahlı direnişten ziyade “halkının maddi ihtiyaçlarına cevap vermekle” meşgul bir devlet görüntüsü çiziyordu. İsrailliler ise inanmak istediklerine inanıyorlardı: Katar’ın verdiği maddi destekler ve İsrail’in “küçük jestleri,” Hamas’ı askeri hamleler yapmaktan geri tutacaktı.

SIRADA NE VAR?

Peki şimdi ne olacak? Yeniden “caydırıcılık” hamleleri mi yapılacak? Nasıl? Gazze tekrar işgal mi edilecek? Karadan bir operasyon yapılacağını düşünmek güç. Bir defa böyle bir hamle çok fazla yıkıma ve sivil ölümüne yol açacaktır. Üstelik Gazze’de tutulan İsrailli rehineler de ilave “sigorta” görevi görüyor. Hizbullah’ın kuzeydeki Lübnan sınırında yeni bir cephe açma ihtimali de ilave zorluk yaratıyor. Hizbullah’ın elindeki imkanlar, Hamas’tan çok daha fazla. İki cephede savaşılacak bir savaş (ve İsrail’in hasımlarına İran’ın destek vermesi) İsrail açısından felaket niteliğinde olabilir.

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in rakiplerine yönelik “krizi istismar etmeme” uyarısını da bu açıdan okumak gerek. Biden sözlerinin ciddiyetini vurgulamak istercesine ABD Donanması’nın en yeni ve en gelişmiş uçak gemisini Akdeniz bölgesine gönderdi.

Fakat durup şunu da bir kendimize soralım: İsrail-Filistin çatışması ne zaman Kartezyen mantığa uygun ilerledi ki?

BİBİ’NİN AMACI YOK

Ünlü general Clausewitz, savaşın siyasi hedefler ölçüsünde mantıklı olduğunu söylüyor. Hamas’ın şu an yürüttüğü savaşın siyasi hedefleri var: Filistin ulusal hükümetinde tek söz sahibi olmak, rehin takası yaparak İsrail hapishanelerindeki milislerini kurtarmak, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme hevesiyle hareket eden “Arap din kardeşlerinin” ihanetinden Filistin’i kurtarmak. Diğer tarafa, Netanyahu hükümetine baktığımızda ise yürütülen tepkisel savaşın Yahudi devleti açısından hiçbir siyasi amacı olmadığını görüyoruz.

Gazze sınırı etrafında yaşanan vahşetten sonra, kendi hükümetini hiçbir şekilde sorumlu tutmayan bir ülke, demokrasi ile yönetildiği iddiasını yitirir. Fakat Netanyahu’nun zehirli siyasi dezenformasyon politikası muhtemelen şimdiden sıkı çalışıyor ve askeri zafiyetin ordu içindeki “solcu komutanlardan” kaynaklandığı türünden komplo teorileri yayıyor. Netanyahu yine o meşhur “sırtımızdan bıçaklandık” söylemine sığınırsa da kimse şaşırmasın. 1920 ve 1930’lu yıllarda Naziler de benzer komplo teorilerine bel bağlıyorlardı. Suç niteliğinde bir ihmale imza atan baş provokatör, kendini başka nasıl savunabilir ki?

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: Project Syndicate