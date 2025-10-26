Kıbrıs seçimleri ve Türkiye’deki yankıları

Doç. Dr. Yonca Özdemir

Geçtiğimiz pazar günü, Kuzey Kıbrıs halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Seçimde altısı bağımsız olmak üzere toplam sekiz aday yarıştı; ancak herkesin bildiği gibi, asıl mücadele iki isim arasında geçecekti: mevcut iktidarın adayı Ersin Tatar ve muhalefetin adayı Tufan Erhürman. Son ana kadar kimse sonuçlardan emin değildi; 2020 seçimlerinin acı hatırası hâlâ zihinlerde tazeliğini koruduğundan, Kıbrıslılar seçim öncesi kuşkulu ve tedirgindi. Lakin, sonuç net ve kesin oldu: Erhürman’ın aldığı yüzde 62,76 oya karşılık Tatar sadece yüzde 35,81 oy alabildi. Böylece Erhürman yarışı açık farkla kazandı ve seçimi ilk turda bitirdi.

Halbuki, Türkiye’den gelen resmi heyetler, siyasetçiler (Süleyman Soylu, Hulusi Akar vb.) ve topçusundan popçusuna ünlü isimler (Mesut Özil, Yavuz Bingöl gibi) köy köy dolaşıp Tatar’ın propagandasını yürüttüler. Bu da yetmedi; sosyal medya ve geleneksel medya kanalları üzerinden yoğun bir dezenformasyon kampanyası organize edildi. Erhürman ne kadar ılımlı ve uzlaşmacı bir söylem kullansa da kamuoyuna federasyonun tehlikeli bir tuzak olduğu ve Erhürman’ın seçilmesi hâlinde “Kıbrıs’ın elden gideceği” yönünde felaket senaryoları sistematik biçimde pompalandı. Ancak tüm bu çabalar ters tepti. Sonuç son derece net oldu: Tatar kaybetti, Kıbrıslılar kendi iradelerine sahip çıktı.

Bu sonuç yalnızca Kuzey Kıbrıs’ta değil, Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. Hatta, ilk kez bir Kıbrıs seçiminde Türkiye kamuoyunun bu denli yoğun bir ilgi gösterdiği söylenebilir.

Peki, bu seçim sonucu ne anlama geliyor ve Türkiye’de neden bu kadar önemsendi?

İKTİDARIN KIBRIS KARNESİ

Seçim sonuçları Kıbrıs’ta adeta bir bayram havası içinde karşılandı; insanlar birbirine sarıldı, gözyaşlarını tutamadı, sokaklarda dans etti. Ancak bu sevincin ardında yatan nedenleri kavrayabilmek için, AKP hükümetinin son beş yılda Kıbrıs’ta izlediği politikaları dikkatle değerlendirmek gerekir. Zira Kıbrıs toplumunda giderek güçlenen bir algıya göre, Türkiye’deki otoriterleşme ve yolsuzluk düzeni son yıllarda adaya da sirayet etmiş, bu da Ankara’nın Kıbrıs üzerindeki siyasi ve idari müdahalelerinin belirgin biçimde artmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, birçok Kıbrıslı artık kendi siyasal iradelerinin sistematik biçimde yok sayıldığını ve ortaya çıkan tablonun sömürgeci bir yaklaşımı andırmaya başladığını dile getirmektedir.

KKTC’nin bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs ilişkilerinde belirgin bir kırılma noktası oluşturdu. 2020 seçimlerinde yaşananlar, Kıbrıslıların kolektif hafızasına derin bir biçimde kazındı ve yeni seçim sonuçları da, elbette, Kıbrıs halkının hem kendi yönetimine hem de Ankara’ya gönderdiği güçlü bir siyasal mesaj olarak okunabilir.

Peki, 2020 seçimlerinde neler yaşanmıştı? Türkiye’ye karşı daha özerk bir duruş sergileyen eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tıpkı Erhürman gibi, demokratik, sol ve adada barış yanlısı bir vizyonu temsil ediyordu. Erdoğan yönetimi, Akıncı’nın yeniden seçilmesini engellemek için Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla yoğun ve sistematik bir kampanya yürüttü. Seçimin ilk turda sonuçlanmamasıyla birlikte gerilim daha da tırmandı. Türkiye’nin müdahaleleri, yalnızca karalama kampanyaları ve medya manipülasyonlarıyla sınırlı kalmadı; iddialara göre MİT mensupları gece yarıları Akıncı’yı ve ekibini tehdit ederek yarıştan çekilmeye zorlamaya kadar vardı. Bu baskılardan yalnızca Akıncı değil, Serdar Denktaş da nasibini aldı. Dolayısıyla bu yılki seçimlerde, farklı siyasi geleneklerden gelseler de Denktaş’ın Erhürman’a destek vermesi şaşırtıcı değildir. Ayrıca, bazı seçmenlere para dağıtılarak oy kullanmaya teşvik edildikleri yönünde söylentiler de yayılmıştı.

Seçmenlerin Tatar’ı bu denli ağır biçimde cezalandırmasının başlıca nedenlerinden biri de adanın, özellikle son yıllarda, Türkiye’nin kirli işlerini yürüttüğü bir “arka bahçe”ye dönmüş olması. Yıllardır tanınmamışlığın ve dolayısıyla uluslararası hukuk dışı statüsünün sağladığı boşluklardan yararlanarak uluslararası suç ağlarına sığınak haline gelen Kuzey Kıbrıs, artık mafya, kara para ve uyuşturucu trafiğiyle özdeşleşen bir yer olarak anılmaktadır. Tatar bu olumsuz algıyla mücadele etmek yerine sessiz kalmayı tercih etti, hakkında ortaya atılan iddialar karşısında şeffaf bir tutum sergilemedi. Kamuoyunda bazı karanlık figürlerle yakın ilişkilere sahip olduğu yönündeki söylentiler ise giderek güç kazandı. Nitekim, Şubat 2022’de suikasta kurban giden Kıbrıslı mafya lideri Halil Falyalı’nın eski finans sorumlusu Cemil Önal, bu yılın başında verdiği bir röportajda, Türkiye’deki bazı üst düzey bakanlarla birlikte Tatar’ın da Falyalı’dan maaş aldığını iddia etmişti. Bu iddialar ve 1 Mayıs 2025 günü Önal’ın Hollanda’da bir suikasta kurban gitmesi Kıbrıslıların gündemine bir bomba gibi düştü. Bu iddialar seçim sürecinde fazla gündem olmadı, ama muhtemelen bunun nedeni, organize suç ilişkilerini araştıran bazı Kıbrıslı gazetecilerin —özellikle bu haberi yapan Ayşemden Akın’ın— tehdit edilmesiydi. Nitekim, Türkiye’ye göre çok daha özgür olan Kıbrıs basını da son yıllarda artan baskılardan nasibini almakta. Lakin, Kıbrıslı Türk toplumunun uyuşturucu, kumar, kara para ve rant ağlarının adayı kuşatmasından duyduğu derin rahatsızlık, bu seçim sonuçlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak görülebilir. Kıbrıslı Türkler arasında, bu kara para ve uyuşturucu düzeninin sürdürülmesi için Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının hem Kıbrıs’taki hem de Türkiye’deki belirli çevrelerin çıkarına olduğu yönündeki kanaat oldukça yaygınlaştı. Oysa toplumun büyük çoğunluğu, suç örgütlerinden ve yasa dışı rant ilişkilerinden arınmış, dünya ile entegre olmuş, gençlerinin ve çocuklarının adayı terk etmek zorunda kalmadan geleceğini burada kurabileceği bir Kıbrıs hayal etmektedir. Erhürman’ın siyasal vizyonu tam da bu özlemi temsil etmektedir; Tatar’ın iktidarı ise bunun tam tersi yönde bir tablo ortaya koymuştur.

Geçtiğimiz yıllarda sıkça gözlemlenen bir başka müdahale biçimi de laiklik alanında. Bu konu Türkiye’nin adadaki “sosyal mühendislik” çalışmaları olarak görülüyor. Adada cami sayısının hızla artması ve 2013’te ilk imam hatip okulunun açılması bu sürecin önemli göstergeleri olmuştu. Ancak bu yıl, mesele bir adım daha ileri taşınarak okullarda türbanın serbest bırakılması tartışması gündeme geldi. Türkiye’nin bu konuda Kuzey Kıbrıs hükümetine yönelik yoğun baskıları ve hükümetin bu baskılara boyun eğmesi, sendikaların kararlı direnişiyle ve geniş katılımlı toplumsal protestolarla karşılandı. Nihayetinde, hükümetin dayattığı yeni tüzük Eylül ayında Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilince, sendikalar ve muhalefet bu kararı “toplumsal bir zafer” olarak değerlendirdi.

Özetle, Türkiye’nin farklı cephelerden yürüttüğü yoğun müdahaleler ve bu müdahalelerin bir sonucu olarak iktidara taşınan Tatar ve UBP yönetimi, Kıbrıs halkında derin bir bıkkınlık ve tepki yaratmıştır. Toplum, giderek artan bu dış müdahalelere ve yozlaşmış yönetim anlayışına karşı değişim talebini güçlü bir şekilde dile getirmiş, bu talep de siyasal ifadesini Erhürman’ın etrafında bulmuştur.