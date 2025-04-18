Kıdem tazminatım ne kadar olur?

Soru: Yaklaşık 22 yıl çalışarak emekliliğe hak kazandım.

1. Emekli olmak için işyerimden ayrılırken ihbar süresine uymam gerekiyor mu?

2. Kıdem tazminatında tavan olduğunu biliyorum ama bu tavan benim için de geçerli olur mu?

3. 22 yıl çalışmamın karşılığında kıdem tazminatım ne kadar olur?

Yanıt: Emeklilik sebebi ile işten ayrılan birinin ihbar öneli (bildirim) sürelerine uymak zorunluluğu yoktur. Ancak çalışma hayatı kuralları çerçevesinde işverene makul bir süre önceden haber vermek doğru olacaktır.

Kıdem tazminatında tavan uygulaması var. Yani aylık ücretiniz ne kadar olursa olsun her yıl için hesaplanacak kıdem tazminatı emekliliğe hak kazandığınız tarihte geçerli olan kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Şu anda geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 01.01.2025 – 30.06.2025 tarihleri arasında 46.655.43. TL. Bu İş Kanunu’na tabi olarak çalışan herkes için geçerlidir.

Siz ücretinizi belirtmediğiniz için kıdem tazminatınızı hesap edebilmemiz mümkün değildir. Ancak internet ortamında kıdem tazminatı anahtar kelimesi ile ulaşabileceğiniz bu hesaplamayı yapan pek çok site mevcuttur. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Yapmanız gereken işe giriş ve çıkış tarihleriniz ile aylık giydirilmiş brüt ücretinizi bu hesaplama sayfalarına girmektir. Kıdem tazminatı sadece brüt çıplak ücretten hesap edilmez. Brüt ücrete işçiye devamlı olarak sağlanmış menfaatler de (yol parası, yemek yardımı vb.) eklenir ve böylece giydirilmiş ücret dediğimiz kıdem tazminatına esas olacak ücret bulunur, hesaplama bu ücret üzerinden yapılır. Sözünü ettiğimiz sitelere girdiğinizde karşınıza İşe Başlangıç Tarihi, İşten Ayrılma Tarihi, Brüt Ücret, Aylık Yardımlar hesaplanan bir ekran çıkacaktır. Verileri girip hesaplamayı kolayca yapabilirsiniz. Tabii ki bu hesaplamaların kesin rakamlar olmayacağı, size yaklaşık sonuç verebileceği hususunu da göz ardı etmemelisiniz.