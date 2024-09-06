Kıdemimi alarak işten ayrılmak istiyorum

Çalıştığım işyerinde 2013 yılında engelimden kaynaklı emekli oldum, sonrasında işyerinin talebi ile işime tekrar devam etmeye başladım. Yaklaşık olarak kesintisiz 15 yıldır aynı firmada çalışıyorum. Daha önceden de 2004-2006 seneleri arasına 1,5-2 yıllık bir çalışmam ayrıca bulunmakta. 2013 yılından bu zamana 11 yıl emekli ve sağlık primi ödenmek kaydı ile çalışmaya devam etmekteyim. Maddi sorunlarımdan kaynaklı tazminatımı alarak işten çıkmak istiyorum, bu konuda bana yol gösterebilir misiniz?

Not: İşyerinde sadece bundan önceki dönemlerde tarafıma bilgi verilmeden maaş zammında düşük oran verilerek maaşım aşağı çekilmiştir, benden düşük maaş alanlar yükseltilmiştir.

Bir çalışanın kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmesi İş Kanununda kıdem tazminatını düzenleyen ve hâlen yürürlükte olan eski İş Kanununun 14. Maddesi çerçevesinde olabilmektedir. Bu kapsamda yine İş Kanunu 24. madde ile düzenlenen işçiye HAKLI NEDENLERLE iş sözleşmesini sona erdirip işten ayrılmasına olanak veren bir madde yer almaktadır. İşçinin haklı nedenlerle derhal fesih hakkını sağlayan maddelerin detayı aşağıdaki gibidir:

Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa

c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.

d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa

e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

III. Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa

İşyerinizde size ücret artışı konusunda ayrımcılık yapılması haklı nedenle fesih hakkı doğurabilir. Ancak bunun olabilmesi, yapılan ayrımcılığın nedenlerine bağlıdır. Yani işyerinizdeki ücret artış uygulamalarını ve sistematiği bilmeden hemen “Haklı fesih hakkınız var” diyebilmek de mümkün değildir. Bizim önerimiz bu kadar uzun yıllar emek verdiğiniz bir işyerinden anlaşmalı bir şekilde ayrılmanız olabilir. İşverenle görüşüp karşılıklı mutabakatla kıdeminizin ödenmesi (ki bu konuda yasal bir engel yoktur) yoluyla ayrılmayı talep edebilirsiniz. Aksi halde kıdeminizi alabilmek bakımından yukarıda detaylandırdığımız İş Kanunu 24. Madde kapsamında bir nedenle iş ilişkininizi sonlandırmanız gerekiyor.