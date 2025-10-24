Kilerde yarım ton altın

6 Ekim 2025’te Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 5. sırada yer alan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye (İAR) operasyon yapıldı. Şirketin sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen Esen, şirket çalışanlarından Erkam Halaç’ın arasında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. İddiaya göre; ithal edilen altınları, Türkiye’de üretilmiş gibi gösteriyor ve ihracatı yapılmayan ürünler için döviz kazandırdığı hilesi yaparak devlet desteği alıyorlardı. 543 milyon dolarlık sahte ihracat beyan edildi. Bu yolla devlet 12 milyon dolar zarara uğratıldı. Savcılık; Özcan Halaç’ın bunun için bir suç örgütü kurduğunu ve 17 paravan şirketle vurgun yaptığını iddia ediyor.

Özcan Halaç’ın şirketteki güvenlik görevlisine bile şirket kurdurup altın ihraç etmiş gibi belge düzenleyerek devletten teşvik aldığı öne sürülüyor. Şirkette güvenlik görevlisi olan Adnan Başpınar, BSPN Demir Çelik Ticaret A.Ş. isimli şirket kuruyor ve bu şirket 12 milyon 631 bin TL devlet desteği alıyor.

İAR’nin eski çalışanı ya da çalışanı olan kişilere genellikle isimlerinin sessiz harflerinden oluşan şirketler kurdurulmuş. Faaliyet alanı olarak madencilik ve demir-çelik gösterilmiş. Bu şirketlerin büyük kısmı Yenibosna’daki aynı adreste görünüyor. Bu şirketinin hepsinin kuruluş tarihleri de birbirine çok yakın.

Kuyumcukent İşletme A.Ş.’nin yetkilisi olan Kürşat Öztürk de şüpheliler arasında. İAR yönetimi ile koordineli hareket ettiği ve paravan şirketler zincirinde haksız olarak devlet desteği alan organizasyonun bir parçası olduğu öne sürülüyor.

Özcan Halaç ve diğer şüphelilere şu suçlamalar yöneltildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet.

Dünyanın ikinci en büyük altın rafinerisinin sahibi olan Halaç ailesinin çok dramatik bir geçmişi var. Afyonlu ailenin babası Fazlı Halaç’tı. Ömer, Özkan, Özcan ve Özlem isimli çocukları vardı. Aileyi bir altın krallığına dönüştürecek adımları 1970 doğumlu Ömer Halaç attı. Ömer Halaç, 1996 yılında kamu tarafından kurulan İstanbul Altın Rafinerisi’ni 2002’de devraldı. İAR, madenden çıkarılmış, hurdadan elde edilmiş farklı formdaki altınları işliyor ve uluslararası geçerlilikteki külçe altına çeviriyor. Bunun için yurt dışında da madenler işletiyor. Ömer Halaç, 2008’de Orta Afrika’daki bir madeni incelemek için gittiği iş gezisinde sıtmaya yakalandı ve henüz 38 yaşında hayatını kaybetti. İlknur Halaç ile evliydi ve üç çocukları vardı.

Özkan Halaç ise 2014 yılında henüz 42 yaşındayken kalp krizi geçirdi ve yaşamını yitirdi. Özlem Halaç’ın şirkette hissesi yoktu.

Özkan Halaç

HİSSE SAVAŞLARI

Özcan Halaç, sermaye artırımlarının yanı sıra babasına ve Özkan Halaç’a ait payları alarak şirket hisselerinin yüzde 51’ine sahip oldu. İlknur Halaç’ın payları da Özcan Halaç’a geçti. Ancak İlknur Halaç, dolandırıcılık yöntemleri ve yalanlarla kandırıldıklarını iddia ederek hisseleri geri almak için dava açtı. 8 yıl süren ve 2022’de sona eren davada İlknur Halaç ve çocuklarına hisseleri karşılığında 102 milyon lira ödenmesine karar verildi. Ancak İlknur Halaç’a bu paranın yarısından fazlası ödenmemişti.

SARAY’DAKİ BAĞLANTI

Bu süreçte İAR ve Özcan Halaç’ın büyük sıçraması başladı. İddiaya göre; Saray ile çok yakın ilişkiler kurmuştu ve önü açılmış, servetine servet katmıştı. 2023 yılında 230 milyar TL’lik net satışı vardı. Özcan Halaç, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olan Metin Kıratlı adına Konya Ereğli’de okul yaptırdı. Metin Kıratlı Özel Eğitim Meslek Okulu’nun açılışına Metin Kıratlı da katılmış ve konuşma yapmıştı. Ayrıca Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy da törendeydi. Metin Kıratlı 18 Temmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Özcan Halaç’ın Saray’daki en önemli bağlantısını kaybettiği yorumları yapılmıştı.

‘MİRAS’ DEDİLER

Baba Fazıl Haraç, İstanbul Altın Rafinerisi’ne operasyon yapılmasından 5.5 ay önce 8 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. İddiaya göre; Özcan Halaç, babasının çok yüklü borç senetleri olduğunu söyleyerek İlknur Halaç’ın iki çocuğunun reddi miras yapmasını sağladı. Bir kez daha Özcan Halaç ile İlknur Halaç arasında miras çekişmesi başlamıştı. İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik operasyonda 24 adrese baskın yapılmıştı. İstanbul Jandarma Komutanlığı’nca Fazlı Halaç’ın kız kardeşi N.K.’nin Florya’daki evinde de arama yapıldığı ve bu evin kilerinde 500 kilodan fazla altın bulunduğu iddia edildi. Halaç ailesi, yaklaşık 3 milyar lira değerindeki altının Fazlı Halaç’a ait olduğunu ve miras olarak kaldığını savundu. Ele geçirilen altının değerini anlamak için şu rakama bakmak faydalı olabilir: İAR ve şirketin alt kuruluşu Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin toplam mal varlığı 4 milyar TL olarak görünüyor. Evde ayrıca senetlerin bulunduğu öne sürülüyor. Operasyonun gerekçesi olarak 12 milyon dolarlık yolsuzluk bu büyük servetin yanında küçük bir miktar olarak kalıyor. Belki önümüzdeki günlerde asıl tabloyu çok daha net göreceğiz.