Timur Soykan

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'ye ziyaret: İmamoğlu ile görüşmedi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu Silivri Cezaevi’ne giderek Can Atalay, Tayfun Kahraman, Şükrü Genç ve Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi.

  • 17.11.2025 13:20
  • Giriş: 17.11.2025 13:20
  • Güncelleme: 17.11.2025 14:57
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu dört dönem CHP milletvekilliği yapan Mehmet Sevigen’in oğlunun Çırağın Sarayı’ndaki düğününe katılmıştı. Kılıçdaroğlu burada Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP’li eski başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, Orhan Gencebay ile birlikte çiftin nikah şahitliğini yapmıştı.

Haftasonu İstanbul’da olan Kemal Kılıçdaroğlu Silivri Cezaevi’ne giderek Gezi direnişi nedeniyle 3.5 yıldır hapsedilen Hatay’ın seçilmiş milletvekili Can Atalay ve eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, halen tutuklu bulunan eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı da ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmedi.

Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesini inceledikten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.

