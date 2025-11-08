Kim bu çete üyeleri?

Onları işçi sınıfı içindeki “tortu” olarak nitelemek mümkün. “Lümpenler” toplumsal üretime doğrudan değil, karaborsa ya da yeraltı ekonomisi denilen, meta bağımlı ekonominin bütünleyicisi arka bir kapıdan dahil olurlar. Bu arka kapıdan topluma fiziken ve zihnen zararlı birtakım metaları ve hizmetleri (!) sağlarlar. Aslında onlar da bir sermayedarın boyunduruğu altındadırlar. Bu yönüyle teknik olarak işçi sınıfı içerisinde bulunan “lümpen proletarya”, varlığını işçilere ve tüm halka zarar vermek fiilinde bulduğundan, aynı zamanda sınıfın geri kalanının dışındadır. Başka bir deyişle, varlığını lümpen olarak değillemediği sürece, sınıf bilincine ulaşma olanağından yoksundur. Bu anlamıyla sınıf içindeki bir tortu nitelemesi yerindedir.

HALK DÜŞMANI

Marx’ın lümpenler kategorisi altına yıkıma uğramış “kibar düşkünler”, burjuvazinin kokuşmuş serüvencileri ve döküntüleri, başıboş serseriler, yol verilmiş askerler, hırsızlar, şarlatanlar, yankesiciler, kumarbazlar, pezevenkler, satılmış kalemler gibi farklı kesimleri aldığı görülür.1 Başka bir yerde aralarına avantayla çalışan finansçıları ve rüşvetle beslenen bürokratları da ekler.2 Belki bugün buraya sosyal medya trollerini de ekleyebiliriz. Engels bu sayılanların hiçbirinin işçilerin dostu ya da müttefiki olmadığına dair önemli bir uyarıda bulunur.3 Ayrıca sınıfın da bunun her zaman farkında olduğunu vurgular. Bu bağlamda, Fransız işçilerinin her isyan ve devrimde evlerinin duvarlarına “Hırsızlara ölüm!” yazarken ve birçoğunu kendileri kurşuna dizerken, bunu söz konusu güruhtan kurtulmak gerektiğinin bilinciyle yaptıklarını anımsatır.4 Öyle ki lümpeni ilgilendiren sadece kendi çıkarıdır. Bu yüzden çıkarı için halka karşı suç işlemekten çekinmez. Dahası, belirli bir menfaat karşılığında hiç düşünmeden “kendini satar.” Karşılığını aldığı sürece burjuvazinin emirlerini uygulamaya hazırdır. Bu bakımdan işçilerin yanında olması için pek bir sebep yoktur. Kimi istisnai örnekler dışında, lümpenlerin daima halkın karşısında konumlandığı görülür.5 Bu konumlanışın çoğunlukla örgütlü bir biçim aldığı da söylenebilir.

ÇETE, MAFYA, PARAMİLİTER

Genel örgütlenme biçimleri,

bir “elebaşı” öncülüğünde çete ya da daha kapsamlı olan mafyadır. Başlıca amaçları hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, cinayet, haraç, kumar gibi yeraltı ekonomisi unsurlarını yaygınlaştırmaktır. Bu sınırı koruduğu sürece daha çok ekonomik bir örgütlenmedir. Bu sınırın aşıldığı noktada ise örgütlenme biçimi farklıdır; daha çok siyasi bir örgütlenmedir. Bunun için ya bir çetenin, mafyanın yeniden yapılandırılması ya da lümpen proletaryanın daha baştan böylesi bir yapı içinde örgütlenmesi gerekir.6 Böylesi bir örgütlenme biçiminin başlıca amacı ise, düzenin korunmasında paramiliter bir topluluk, eşdeyişle diğer kolluk kuvvetlerine eşlik eden üçüncü bir unsur olmaktır.

Paramiliter, düzenin savunduğu başlıca değerleri bir kıyafet gibi suçlarının üstüne geçirir. Bir yandan yeraltı ekonomisinin içindeki yerini korurken, diğer yandan da halka karşı savaşın bir parçasını temsil eder. Örnekleri en yaygın biçimde otoriter demokrasi ve örtük ya da aleni faşizm gibi kişi kültünün kuvvetli olduğu yerlerde bulunur. Öyle ki kültleştirilen kişi çoğunlukla örgütlenmenin “fahri lideri” olarak anılır.7 Böylece paramiliter tarafını açıkça ilan etmiş olur.

DÜZENİN MAŞASI

Paramiliter örgütlemenin yönetim kademeleri doğrudan iktidarın emrine girmiş kimse ya da kimselerden oluşabileceği gibi, bürokratlardan, istihbarat elemanlarından ya da kolluk kuvvetlerinin rütbeli kadrolarından da oluşabilir. Üyeleri ise daima “lümpenler”dir.

Paramiliter, örtük de olsa resmi bir niteliği olmasına karşın, kendini “halkın içinden” gösterir. Bu maskeleme ve kültleştirme koşullarının sağlanmasıyla, paramiliter örgütlenmenin halka karşı işlediği tüm suçlar ona birer hak olarak tanınır. Bu noktada hukuk, kendisi nezdinde istisna halini bir kural olarak uygular. Böylece hukuktan muaf olması ve meşruluk kaygısı duymaması itibarıyla, açıktan resmi olan kolluk kuvvetlerinin yapamadıklarını yapabilme cesaretini gösterir. Bunların başlıcaları, Marx’ın ortaya koyduğu kapsam8 bakımından şöyle özetlenebilir: Kültün “gittiği yerde, kendisine hemen bir karşılayıcı ve dinleyici kalabalığı sağlamak; yalancıktan halk kendisine sevgi gösteriyormuş gibi yapmak, ‘Vive l' empereur!’ diye bağırmak” ve “elbette ki polisin himayesinde” muhaliflere “sövmek ve onları dövmek gibi özel bir görevleri” vardır. Dahası “karşı-gösterileri önlemek ya da dağıtmakla” da görevlidirler. Bunlara elbette, muhalefet kadrolarına karşı fiziki saldırı, hatta suikastler düzenlemek, kapsamlı eylem, direniş ve ayaklanmalar sırasında kolluk kuvvetlerinin arkasında saf tutmak da eklenmelidir.9

Bugün artık çeteler, mafyalar ve bilhassa paramiliterler toplumun, ekonominin, siyasetin ve hatta kültürün etkili aktörlerinden biri konumunda. Toplumun nasıl bir uçurumun eşiğinde olduğunu anlamak için bu etki temel bir ölçü olarak değerlendirilebilir.

1 Karl Marx, “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte”, MECW 11, L&W, 2010, s. 149.

2 A.g.e., s. 143 ve Karl Marx, “The Class Struggles in France”, MECW 10, L&W, 2010, s. 51.

3 Friedrich Engels, “Preface to the 2nd Ed. of The Peasant War in Germany”, MECW 21, L&W, 2010, s. 98.

4 A.g.e., s. 98.

5 Bkz. Karl Marx, “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte”, s. 110.

6 10 Aralık Derneği örneği için bkz. a.g.e., ss. 148-149.

7 Louis Bonaparte örneği için bkz. a.g.e., s. 196.

8 A.g.e., s. 150.

9 Örneğin bkz. a.g.e., s. 150 ve Karl Marx, “The Victory of the Counter-Revolution in Vienna”, MECW 7, L&W, 2010, s. 505.