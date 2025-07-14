Kim, kimi inandırabilecek?

Politik liderler geçen sonbahardan bu yana beklenmedik ya da geçmişlerini yok sayan politik hamleler yapıyorlar. Bir yıl önce söylediğinin tam tersini söylemeye başlayan liderlere, birbiriyle kanlı bıçaklıyken “biz aslında ezelden beri kardeşiz” demeye başlayanlara bakıp, ne olup bittiğini, neden böyle yapmaya başladıklarını anlamaya çalışıyoruz.

En yaygın kanaat, felaket filmlerinin ana temasından öte değil. Olmakta olanları yaklaşan “felaketin” hepsini silip süpüreceğini fark edenlerin aralarındaki sorunları bir yana bırakıp, hayatta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarına benzetenler az değil. Bu kanaati beklenmedik siyasal hamleler yapan liderler de besliyorlar. Şimdi böyle yapmamın nedeni, hepimizi daha büyük bir yıkımdan korumak teması, çoğunun söylediklerinin satır aralarından sızıyor. Liderler, “hepimizi korumayı amaçlıyorum” demeye getirseler de her birinin aslında kendisinin (ve grubunun) can derdine düştüğünü öne sürenler var. Sanki örneğin RTE’nin var kalabilmek için PKK- Öcalan’a tutunmak zorunda olduğu ve tersinin de doğru olduğunu savunanlar var.

Farklı gibi görünse de aslında ilkiyle ilişkili olan ikinci bir kanaat daha var. Her liderin bu çalkantılı dönemi kendi lehine fırsata çevirerek olağan bir dönemde elde edemeyeceği kazanımların peşine düştüğünü düşünenler de az değil.

AÇMAZA SÜRÜKLENMİŞ

İki kanaatin de doğru olduğunu kabul edersek, liderlerin kendilerini büyük bir açmazda hissettiklerini anlayabiliriz. Açmazdan kastım, liderlerin kendilerini mutlaka bir hamle yapmak zorunda oldukları ve yapacakları hamlenin de ya kesin galibiyet ya da kesin mağlubiyeti getireceğini “sezmeleri”. Onları bu açmaza getirenin “belirleyemedikleri” dinamikler olduğu da eklenebilir. Müdahil olamadıkları dış etkenler ve bir türlü düzene sokamadıkları iç dinamikler hepsini bu açmaza sürüklemişe benziyor.

Öyle bir açmaz ki, hiçbiri günü kurtaracak ya da böyle yapayım bakayım sonuçlarına, ona göre de şöyle yaparım diyebilecek durumda değiller. Örneğin, iktidarın 19 Mart’ta başlattığı CHP belediyelerine çökme ve işlemez hale getirme hamlesi, artık istese de durduramayacağı bir hale geldi. Aynı şekilde 19 Mart hamlesine, iktidarın beklemediği bir yanıt veren CHP, seçtiği yolu değiştirebileceği, direniş eylemlerini durdurabileceği noktayı geçti. İki taraf da atacakları bir geri adımın kendi sonlarını getirecek bir ilk adım olacağı açmazına düştüler. Bahçeli MHP’sinin başlattığı Öcalan ve PKK ile barışma ve bütünleşme hamlesi de aynı şekilde hem Bahçeli MHP’si hem de Öcalan PKK’si için bir açmaz yarattı.

Açmaza düşmeyi kriz durumuyla karıştırmamak gerekir. Açmaz durumu, bir krizi çözmek için atılan adımların giderek bir varlık-yokluk, her şeyi kazanma-her şeyi kaybetme aşamasına gelmesidir. Demem o ki, Türkiye’yi krize sokanlar, krizi fırsata çevirmek umuduyla siyasal hamleler yaptılar ama hamleleri, liderlerin tümünü bir açmaza düşürdü. Siyaset biliminden bir kavramı ödünç alırsak liderlerin hamleleri “niyetlenilmemiş sonuçlara” neden oldu.

Sürekli liderlerin açmazda hissettiklerinden söz etmemin nedeni toplumun, halkların kendilerini açmazda hissetmediklerinin altını çizmek için. Liderlerin fark etmedikleri bir durum var; varsaydıkları toplumsal tabanları sandıkları kadar kendilerine bağlı olmayabilir.

Ne “içerideki” ne de “dışarıdaki” Kürtlerin Öcalan PKK’sının her dediğini doğru kabul edeceğini, ne de yine içerideki ve dışarıdaki tüm Sünni islamcıların da RTE’ye biat etmiş durumda olduklarını umanlar fena halde yanılıyor olabilirler.

Bu yanılgı olasılığının gerçekçi olabileceğini düşündüren ise Kürdünden Türküne, milliyetçisinden demokratına, dincisine toplumun çok derin bir yoksulluk içinde hayatta kalmaya çalıştığı bir coğrafyada yaşıyor olmamız. CHP’yi de dışarıda tutmadan, siyasal alanın örgütlerinin toplumun nasıl derin bir yoksulluk içinde olduğunun farkında olduklarını gösteren bir işaret yok.

AYNI ŞEYİ GÖRÜYORLAR

İktidar ve tüm aparatları, içine düştükleri açmazdan ancak CHP’yi tasfiye ederek, böylece sadece CHP’de kalmış olduğunu sandıkları 1923 Cumhuriyetini yıkarak çıkabileceklerini umut ediyorlar. 1923 Cumhuriyetini MK Atatürk ile bir ve aynı şey olarak gördükleri de ortada.

Liderlerin kendi yarattıkları açmaz toplumu da öyle olup olmadığını göstermeye zorluyor. Toplumlar, tekil bireyler gibi davranmazlar. Ama son tahlilde her toplumun da bir “kimliği” ve şimdi neden bu haldeyim ve bu kötü durumumdan beni kim/ler çıkarabilir diye gelişen bir “ortak duygusu” vardır. İçindeki farklılıkları aşarak ortaklaşan o duygunun ne olabileceğini doğru saptayan ve aynı zamanda topluma da hatırlatarak ikna eden kim olursa o başaracak. Toplum kime “inanacak” ve kim toplumu “inandırabilecek” hep birlikte göreceğiz.