Kim, kimi savunacak?

Avukatlar, dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir kez daha basın açıklaması yaptı.

Neden? “Avukatlığın kriminalize edilmesine, mesleki faaliyetleri veya düşüncelerini açıklamaları sebebiyle gözaltına alınmasına, tutuklanmasına karşı” bir araya geldiklerini, yargı baskısına son maruz kalan avukat Mehmet Pehlivan’ın da hapishanede olma sebebinin, meslek faaliyetleri olduğunu açıkladılar.

Memlekette, sanık avukatlarının da yaptıkları savunmanlık sonucu kendilerini müvekkilinin yanında bulduğu son vakalardan biri geçen hafta gerçekleşti.

İlk değil, son olacağını da sanmam.

Daha geçen yıl, ABD, Latin Amerika, Afrika, Asya ve Avrupa’dan 38 hukuk ve insan hakları örgütü ile baro, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Yöneticisi Naim Eminoğlu ve ÇHD üyesi Doğa İncesu’nun gözaltına alınmasına dair yaptığı açıklamada, “Uluslararası hukuk, herkes için adaletin koruyucusu olarak hizmet etmeleri ve toplumda oynadıkları hayati rolleri gereği avukatlara özel koruma sağlar. Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkelere göre avukatlar, müvekkillerinin konumları ve davalarıyla ilişkilendirilmemelidir. Müvekkili kim olursa olsun ve ne yaparsa yapsın, bu durum veya dava kişisel olarak avukata atfedilemez” demişti.

ÇHD üyesi ve yöneticisi avukatların bir kısmı halen hapishanede. Haklarındaki suçlamalardan biri, “cenaze işlemlerinin başından sonuna kadar yer almak ve örgüt propagandasına dönüştürülen cenaze törenine de katılmak suretiyle zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak”… Özetle: Cenazeye katılmak. Kimin cenazesi? Müvekkilinin...

“Zincirleme” suç görülen faaliyetlerinin başında da hukuksuzlukları dile getirdikleri basın açıklamaları yer alıyor. ÇHD’li avukatların bir kısmı bu suçlamalarla ilk derece mahkemesinde hüküm giydi, bazılarının cezası onandı, bazıları halen yargılanıyor.

Bu yılın başında da iktidarın hedefinde olan İstanbul Barosu’nun Yönetim Kurulu Üyesi, Avukat Fırat Epözdemir, baronun açıklamasına göre, “hakkında 10 yıl öncesine ait suç teşkil etmeyen olaylar suç unsuru yapılarak ve kesinleşmiş takipsizlik kararı olan bir dosyadan hukuksuzca delil üretilerek” tutuklanmıştı. 4 ay hapishanede kaldı.

Asıl zincirleme diyebileceğimiz avukat tutuklama faaliyetinin son başrolü Mehmet Pehlivan oldu. Savcılığın sevk yazısına göre, “suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu” için. Pehlivan ise kararla ilgili açıklamasında, “Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam. Bu açık bir yargı kumpasıdır. Tek nedeni de herkesin bildiği üzere Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığını yapmamdır. Amaçları korkutmak, susturmak, yalnızlaştırmaktır. Boşuna uğraşıyorlar. Çünkü biz avukatlar teslim olmayız” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da dünkü açıklamasında, “Burada olmamızın nedeni, yalnızca bir kişiye yönelmiş hukuksuzluk değil, savunma makamının sistemli şekilde kuşatılmak istenmesidir” dedi, saldırıların münferit değil bilakis sistemli olduğunu söyledi.

Teorik olarak bizleri, örneğin gazetecileri, savunmakla görevli avukatları bu kez biz savunuyoruz. Savunma hattının her gün biraz daha geriye çekildiği dönemde hepimizi savunmasız bırakma çabasına karşı “savunmayı savunan” avukatlarımızın yanındayız.