Kim veya kimler için bu yasalar? | Depremler – Felaket kapitalizmi sarmalında afet dönüşüm yasaları

Cihan Uzunçarşılı Baysal - Araştırmacı

Yaşanan büyük acılar ve kayıplar nedeniyle ülkece travmalar, kaygılar ve korkularla hemhal olduğumuz afetlerin ardından Naomi Klein’in artık klasik sayılan Şok Doktrini eserinden bir cümleyi, New Orleans’da uzun zamandır göz diktikleri sosyal konutların sel felaketiyle yıkılması karşısında girişimcilerin sarf ettikleri o vicdan yoksunu cümleyi, hatırlamamak elde değil: “Sosyal konutları nihayet New Orleans’tan temizledik. Biz bunu başaramadık ama Tanrı başardı”. Alt başlığı Felaket Kapitalizminin Yükselişi olan eser, felaket beklentilerinin veya felaketlerin olağanüstü hâl durumlarının sermayeye büyük fırsatlar sunduğunu; böylece, olağan zamanlarda imkansız / zor sayılan projelerin sorunsuzca gerçekleştirildiğini örneklerle açar. Deprem, tsunami, sel, yangın, vb. afetin yok ettiği kentsel mekân ya da kırsal alan, şimdi sermayenin projelerinin üzerine giydirileceği bir beyaz sayfa, bir “tabula rasa”dır. İlgili mekânın kolektif hafızası sıfırlanarak açılan bu beyaz sayfada artık sermayenin kalemi oynayacaktır!

Öte yandan, felaketler ya da beklentileri neoliberal iktidarların da elini güçlendirir. Sermaye yanlısı yasalar ve düzenlemelere meşruiyet inşası kolaylaşır. Türkiye’den bakarsak, afetlere karşı dirençli, yaşanabilir, sürdürülebilir kentler ve bu bağlamda yaşamaya elverişli, güvenli, ekonomik olarak erişilebilir sosyal konutlar için çalışması gereken iktidarlar, tam aksine, felaket kapitalizminin önemli bir ayağı olarak sermayeye birikim alanları açacak yasalara yönelik çalışmaktadır. 1999 Marmara Depremi’nden bu yana her depremin ardından yürürlüğe sokulan ve kapsamları giderek genişlerken başta konut hakları, hak ihlalleri giderek artan dönüşüm yasalarından deprem-felaket kapitalizmi sarmalını kolaylıkla okuyabiliriz.

Marmara Depremi (1999): Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri hiç kuşkusuz siyasal, toplumsal ve ekonomik etkileriyle 1999 Marmara Depremi’dir. Afetin, kent politikalarının şekillendirilmesindeki rolü yadsınamaz. 2002’de iktidara gelen AKP, deprem tehdidini öne sürerek 2005’te iki önemli kentsel dönüşüm yasasına imza atacaktır. Tarihsel merkezlerdeki mahalleleri hedef alan 5366 Sayılı Yasa ve enformel konut (gecekondu) bölgelerine yönelik 5393 Sayılı Belediye Yasasının 73. maddesi sayesinde sermayenin göz diktiği mahalleler lüks konut projelerine açılırken İstanbul, yıkımlar ve ilk görüşte insan hakkı ihlali sayılan zorla tahliyeler kenti olacaktır. Sulukule, Tarlabaşı, Ayvansaray-Tokludede, Küçükçekmece-Ayazma yıkımları ve uzun yıllara yayılacak Maltepe-Başıbüyük, Güngören-Tozkoparan mücadeleleri zamanın öne çıkan örnekleridir. Nasıl bir paradokstur ki, depremden ders çıkartıp güvenli ve dirençli bir kent inşa etmesi gereken iktidar, Marmara Depremi’ni kullanarak çıkarttığı yasal araçlarla kenti özel girişimcilerin ve/veya kamu-özel girişim ortaklıklarının lüks projelerine teslim ederken bugün yaşamakta olduğumuz konut krizinin de kilometre taşlarını döşemiştir.

Van Depremi (2011): Kentsel dönüşüm ve yenileme yasalarının çıkartıldığı 2005 yılından itibaren mahalleler yıkım ve zorla tahliyelere karşı örgütlenerek dönüşüm projelerini uzun süre öteleyebilmişlerdir. Sermaye yanlısı dönüşümü istediği hızda ve kapsamda gerçekleştiremeyen ve yeni yasal araçlar hazırlığında olan iktidara, aradığı meşruiyeti 2011 Van Depremi sağlayacaktır. 2012’de afet riski altındaki alanlara yönelik 6306 Sayılı Yasa kabul edilir. Riskli alan olarak ilan edilen bölgeler, riskli tanımına uymayan rantı yüksek bölgelerdir. Dönüşüm alanları ile deprem riski altındaki alanlar harita üzerinde çakışmamaktadır. Felaket kapitalizmi yine devrededir. Riskli alan ve revize riskli alan ilanlarının yargıdan dönmesiyle yasa uzun süre amacına erişemeyecektir. Bunun üzerine 2016’da “Ek Madde 1” ile riskli alan tanımının kapsamı genişletilerek içine “kamu güvenliğini kesintiye uğratma” gibi muğlak bir yorum ve “toplam yapı sayısının en az %65’i imar mevzuatına aykırı” kıstası getirilir. 2019’da eklenen 6/A maddesi ise katmerli felaket kapitalizmidir. Bu madde, kentsel dönüşüm uygulamalarının, hak sahiplerinden herhangi bir muvafakat alınmaksızın resen yapılmasına imkân sağlamaktadır. Maliklerin onayları alınmadan riskli yapı tespiti yapılabilmesine ve mülkiyete el atmaya varan bir sürecin hukuki altyapısı döşenmiştir. Deprem tehdidine karşı alınan önlemler bunlardır!

Kahramanmaraş Depremleri (2023): Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan 11 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki iki büyük depremin ardından AKP iktidarı sütten çıkmış ak kaşık misali, sistemdeki imar yolsuzlukları, usulsüzlükler, kayırmalar, göz yummalar, rantsal dönüşüm projeleri, katil imar affı olarak “İmar Barışı” ve bil cümle imar suçu ve ihlalinden sorumlu değilmişçesine önceki depremleri nasıl fırsata çevirdiyse yine aynı yönteme başvurur. Kasım 2023 tarihli 7471 Sayılı Kanun vasıtasıyla 6306’da kritik düzenlemeler yapılır. Kanunu, deprem bahanesiyle kentsel mekâna en seri şekilde müdahale ederek “resen” ve “cebren” hızla yeni rant alanlarının açılması olarak okuyabiliriz. İçeriği bir yana, düzenlemenin sadece lafzı / dili dahi otokrasinin kent üzerinde nasıl bir hâkimiyet kurmak istediğini ele vermektedir. Riskli yapı tespitinden başlayarak, tebliğ, yıkım ve tahliye süreçleri ile yargıya başvuru ve itiraz süreçlerinin tümü kısaltılmış, hukuka erişim kadük olmuştur. Yasa maddeleri “hız” üzerinden akmakta ama aynı zamanda tüm maddelerde İdarenin ve Başkanlığın “resen” yani kendi başına, kendiliğinden ve “cebren” yani zora başvurarak, güç kullanarak müdahale edebileceğinin altı çizilmektedir. Ayrıca, 6306 Sayılı Yasa’da yerleşim alanları dışında belirlenen rezerv yapı alanları artık üzerinde yapı olan yerler için de geçerli olmaktadır. Kısaca artık her yer rezerv alan ilan edilebilmektedir. Yasaları ardına alan sermaye, göz diktiği her alanda projelerini sorunsuz gerçekleştirebilecektir. Başta Antakya olmak üzere deprem bölgesinden yükselen tepkiler gidişatın göstergesidir.

Son Söz: Klein’in altını çizdiği üzere, sermaye, olağan koşullar altında yapamayacağı atılımları, gerçekleştiremeyeceği projeleri, felaketler ertesinde veya felaket beklentilerinin öne çıktığı olağanüstü hâl zamanlarında gerçekleştirebilir. Paralize olan toplum, şok tedavisinin acı reçetesini içmeye hazırdır. AKP iktidarları yandaş sermayeye yeni birikim alanları açmak için deprem korkularını fırsata çevirerek her afet ertesinde acı reçete kentsel dönüşüm yasalarını memlekete içirmiştir. Yasaların sağladığı ayrıcalıklı haklar sayesinde yandaş sermaye el atmak istediği her kentsel mekâna girebilmekte, felaket kapitalizmiyle yaşam alanlarını dümdüz ederek açtığı beyaz sayfa üzerinde lüks projelerini gerçekleştirip birikimini sağlamaktadır. Bugün hâlâ deprem tehdidini, plansız kentleşmeyi, emniyetsiz konutları ve konut alanlarını konuşuyorsak ve neden hâlâ dirençli kentler ve yaşamaya elverişli konutlar inşa edemediğimizden yakınıyorsak zurnanın zırtı buradadır. AKP iktidarlarının derdi afetlere dayanıklı kentler değil felaket kapitalizminin değirmenine su taşıyarak “İnşaat Ya Resulullah” ekonomisini sorunsuz devam ettirmektir. Bunu en net şekilde her deprem ertesi yürürlüğe giren dönüşüm yasalarından okumak mümkündür. Olası bir İstanbul depreminde, o zamana dek el atılamayan kaç mahallenin, kaç bölgenin sermayenin projelerine açılabileceği hesaplarını yaparak ellerini ovuşturanlar yok mudur? New Orleanslı girişimcinin “biz başaramadık ama Tanrı başardı” saptamasını bugün Antakya üzerinden okumuyor muyuz?!