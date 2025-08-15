Kimin dediği olacak?

Modern insanın doğayla savaşı kıyasıya devam ediyor. Galip çıkamayacağı bu savaşta şimdilik teknolojisini kullanarak gösterişli cephelerde müphem zaferler kazanıyor. Aynı modern insan kendisine sürekli yetersizliklerinin hatırlatıldığı sanal dünyada bedenine ve isteklerine abartılı biçimde odaklanıyor. Yemeğine atacağı tuza, çiçeğine vereceği suya, çocuğuna söyleyeceği söze kendi iradesiyle karar vermek yerine otuz saniyede yaşamı, kırk saniyede insanı anlatan tutarsız içeriklerden medet umuyor. Yetmezmiş gibi kendisine birer tıkla aşk ve kariyer rotaları çiziyor. Seçenekler ve fırsatlar alemi bir yana dünya üzerinde 800 milyon insan hala sağlıklı içme suyuna erişemiyor! Doğal kaynakların kıyılarına yerleşip iştahla inşa ettiğimiz uygarlığımız mabadına çiçek oturtulmuş kurbanlıklar gibi ihtiraslı yöneticilerin ve cehalet tacirlerinin tezgahını süslüyor! Bu durumda boş vermişlik akıntısına kapılan milyonlarca ölü balıktan biri mi olacağız yoksa akıntıya karşı yüzerek canlılığımızı mı koruyacağız? Gözleri ışıl ışıl parlayan, öğrenmeye hevesli, vicdanlı, akıllı, capcanlı çocuklar yetiştirme amacı her yaşa düşen sorumluluklarıyla beraber umutlu ve tebessüm yüklü bir amaç Ailelerin ve eğitimcilerin eğitimi ise yürütülecek tüm süreçlerin kilit taşı. Milli eğitim şaibelere gark olmuşken, medya halka saçmalık pompalamaya devam ederken, sermaye o saçmalıkların reklam kuşaklarında boy göstermekten geri durmazken hiçbiri yetmiyormuş gibi içi boş fenomenler fikir önderliğine soyunmuşken, sayılı kurum ve bir avuç ilkeli insan kötü gidişata dur demek için harekete geçiyor. Türlü tehdit ve baskılara rağmen ayakta kalma mücadelesi veriyor. İç dünyamızı sevgi ve sanatla zenginleştirmedikçe, temizliğe kendi kapımızın önünü süpürmekten başlamadıkça, komşumuzun halini hatırını sormayıp çocuğumuzun başını okşamadıkça, nitelikli eğitimcilere, yılmaz emekçilere hak ettikleri saygıyı göstermedikçe mutlu toplumdan, aydınlık gelecekten bahsetmek zorlaşıyor. Bir çocuğun ruhunu ve hayallerini yaralayan koşulları kimler yaratıyor, kimler ortadan kaldırmaya çalışıyor? İçinde bu sorunların cevaplarına dair anlamlı satırlar yakaladığım bir romandan bahsetmek istiyorum.

‘Performans sanatı olarak öğretmenlik’, ‘Öğretmen eğitiminde inanç ve kimlik gelişimi’ alanlarında araştırmaları bulunan Kemal Sinan Özmen BABAMIN SANDIĞI adlı romanında 1980 darbesiyle dağılan bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Ailenin en kırılgan ferdi, sınavlarında gösterdiği başarı nedeniyle Maarif Koleji’ne yatılı kaydolan küçük bir çocuk. Romanın başında ailenin eğitime bakışına ve çocuğun ailesine duyduğu öfkeyle dalgalanan hassas iç dünyasına dikkat kesilirken birden idealist bir eğitimcinin henüz küçük yaşta toplumdan silinme potansiyeli taşıyan çocuklara şefkatli uzanışına tanık oluyoruz. Yazarın akademik kimliği dikkate alındığında öğretmenlik mesleğinin yaşamları dönüştüren gücü ve doğu coğrafyasının keskin izlenimleriyle dolu alt hikâyelerin kırılımlarını daha iyi anlıyoruz. Romanın atmosferi, bir çocuğa kendi hikâyesini mucizeye çevirecek ipuçları veren eğitimciler ile konu insan yetiştirmekse şapkalarını alıp önlerine koymayı başarabilen ebeveynleri selamlıyor. Kitap “Kötü insan huzuru karanlıkta bulur fakat her an aydınlığı düşler” ifadesiyle ulaşabileceğimiz her kırgın kalbe iyilikle dokunma cesareti veriyor. Bilgi Yayınevi

∗∗∗

Yakında okullar açılacak. Milli eğitim kayıtlarına göre 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen örgün eğitimdeki yerini alacak. Sınıf sıralarında yeni hikâyeler yazılıp yaşanacak. Peki aidiyeti, inancı, zekâsı, karakteri ve mizacıyla birbirinden ayrılan çocuklar okul çatısı altında özgünlüklerini koruyup ortak hedeflere yol alabilecekler mi? Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların duygu dünyasına, dünya algısına, akademik yönelimlerine ve öğretmenleriyle kuracakları bağlara katkı sunacağını düşündüğüm, sadece sınıf ortamında değil farklı sosyal gruplar içinde de çocuğun kendini ifade etmesini kolaylaştıracak rehber niteliğindeki resimli kitaplardan örnekler vermek isterim.

SİZİ SEVİYORUZ ÖĞRETMENİM adlı kitapta sakin ormanın sevimli okulunun öğrencileri bir gün okula gelmeyen öğretmenlerinin nerede olduğunu merak edip harekete geçiyorlar. Okul rutinleri, okuma ve öğretmen sevgisi üzerine kaleme alınmış bu şirin ve doğal hikâyenin resimleri de küçük okurların kalbini kazanıyor. Redhouse Kidz

KÜÇÜCÜK olma hissi nereden gelir ve nasıl tarif edilir? Tüm gün omuzları düşmüş, sırtında yük taşıyormuşçasına yürüyen, kendini küçülmüş hisseden bir öğretmenin halini bir öğrencisi fark ediyor. İkisi arasında gelişen muzip olduğu kadar ciddiyet yüklü diyaloglar kuran yazar Sema Aslan bir sonbahar yaprağından yelken yapıp öğrencisiyle/öğretmeniyle okyanuslara açılmak isteyenleri anlatısına davet ediyor. Redhouse Kidz

Özge Bahar Sunar YETİŞ KAPLAN adlı neşeli hikayesi aracılığı ile bir arada yaşamanın inceliklerini anlatırken kabalık ve zorbalıkla başa çıkmanın basit çözümlerini hatırlatıyor. Redhouse Kidz

KÜÇÜK CANAVARIN ÖZGÜVEN REHBERİ’nde yeni şeyler denemek için gereken güveni kendinde bulamayan canavar Pip’in hedef koymayı, hatalardan ders çıkarıp farklılıkları kucaklamayı kolaylaştıran hikayesine odaklanıyoruz. KÜÇÜK CANAVARIN BİLİNÇLİ FARKINDALIK KILAVUZU’nda ise canavar Pickle ile anı kavanozu oluşturma, canavar kucaklama gibi farkındalık yöntemlerini öğretirken mevcut durumlar içinde huzursuzluk hissinden kurtulup sükuneti keşfediyoruz. Literatür Çocuk

İki Bana Bir Sana adlı kitabıyla paylaşma duygusu üzerine özgün bir mizah yaratan Jörg Mühle’nin yakın zamanda okurlarla buluşan YARIN BENİM DEDİĞİM OLACAK adlı yeni kitabı aynı mizahi tadı ve derinliği taşıyor. Didişmeyi huy edinmiş olan Ayı ve Gelincik’in ardı sıra gelen öneri ve itirazlarıyla biçimlenen anlatı oyun oynamanın inceliklerini gözetiyor. Bir yandan da arkadaşlığın hassas bağlarına ve zamanın değerine dikkat çekiyor. Kuraldışı Çocuk

Farklı seviyelerde okuma becerilerine göre hazırlanmış olan HARİKA TAKIM İklim İçin El Ele adlı kitap, iklim sorununa dikkat çekerken çocuklara sosyal okuma deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Değişen iklim hareketleri için çözüm üretmeye hazırlanan çocuklar dünyanın ısındığına inanmayanların fikrini değiştirebilecek mi? İnisiyatif alan, bilgili ve hevesli çocuklar yetiştirmek isteyenlere… Meav Yayınları

∗∗∗

Dünya ısınıyor, ülkemizin dört bir yanında ormanlar yanıyor. Ateş çemberine su, toprak, yürek taşıyanlar kadar işitebilsek bir ağacın ya da karacanı feryadını! Canımız kadar sevebilsek doğadaki canlılığı.Öyle görünüyor ki doğanın gizemini doğamızın gizemleriyle buluşturmadan bizim dediğimiz olmayacak ve yaşam sınavından düşük notlar alacağız.

Tabiatın eşsiz güzelliğine ve gizemli bir bahçedeki mucizevi çeşitliliğe tanık olacağınız fantastik bir anlatı ile yazıma nokta koyayım. Sanatçı Einar Turkovski AY ÇİÇEĞİ adlı kitabıyla tuhaf şeylerin yaşandığı mekanlara davet ediyor okurlarını. Tuhaflığın kaynağı zamanın dokunuşu mu yoksa çözülebilecekken derinleşen gizemler mi? Adanın birinde, bir evin bahçesinde daha önce görmediği bir bitkiye dikkat kesilen bir adam, siyah beyaz resimlerin arasına gizlenmiş gececil, gölgeci canlılar ve dolunayla iletişimde olan tomurcuklar selamlasın bizleri. Kuraldışı Çocuk