Kimsesizlerin kimsesi kim?

Sorunun tespiti için sebeplere odaklanmayı çok severiz. Oysa bu daha çok akademinin ve teorisyenlerin işidir. Pratikte, somut sorunlara çözüm üretmek sonuç alır. İdeolojinizden bağımsız, örgütsel kapasiteniz, kaynaklarınızı kullanmadaki tercihleriniz belirleyicidir.

Ulaş Aydın

CHP Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı

Sağanak yağmur yağıyor. Sokağın ortasında kalmışsınız, gidecek yeriniz yok. Islanıyorsunuz, üşüyorsunuz.

Camdan size bakanların bir kısmı “sana müstahak ıslanmak, çıkmasaydın dışarı” diyor, yoldan geçen biri acıyan gözlerle bakıp “ben dememiş miydim yağmur yağacak diye? Ah be kardeşim” deyip yoluna devam ediyor. Islanmaya devam ediyorsunuz. Sonra birisi gelip sana şemsiye uzatıyor. “Sen bakma onlara, gel benimle” diyor.

O geceyi ömür boyu unutmazsınız. Sizi yağmurdan koruyan o kişiyi de. Geçmişinde çok kötü şeyler yapmış olsa da “özünde iyi insan” olduğunu savunursunuz. İleride kötü işlere girişse de “aslında öyle biri değil” diye düşünürsünüz. Sizi suçlayanlar ve acımaktan başka bir şey yapmayanların aksine, dar gününüzde yanında olanla kurarsınız bağınızı.

Geniş kitleler de farklı davranmıyor.

Halk ağır vergiler altında eziliyordu.

Kimsesizlik, sahipsizlik duygusu içine düşenler tarihimizin farklı dönemlerinde elinden tutana bağlılık duygusunu, düştüğü yerden kalktıktan sonra da unutmadı. Balkan harbinde yenilmiş, borç batağındaki imparatorluğun sırtına ağır vergiler yüklediği yoksul halk Cumhuriyet ile birlikte kimsesizlikten kurtuldu. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir derken Mustafa Kemal Atatürk’ün kast ettiği dönemin yoksullarıydı.

Kendilerini yokluktan kurtaran, önünü açan Cumhuriyete ve orduya sadakat o kuşak için uzun süre devam etti. Bugün “laik teyze” diye resmedilenlerin Atatürk’e olan sarsılmaz sevgilerinin altını kazıdığımızda, hepsinin hikayesinde bir devlet parasız yatılılarda, kız okullarında meslek sahibi olup kendi ayakları üzerinde duran, geçmişin kimsesizlerinin hikayelerini bulursunuz.

Kurtarılmış Mahalleler

Başka bir tarihsel döneme geçelim. 60’lı yıllarda başlayan, günümüze kadar devam eden köyden kente göçün en çarpık yaşandığı yıllara bakalım. Yetmişlerde kimsenin görmediği, duymadığı, önemsemediği, bugün kulağımızı tırmalayan varoş kelimesiyle nitelenen gecekondu mahalleleri kuruldu. Köylerini terk etmek zorunda kalan topraksız köylüler, bir umutla geldikleri şehirlerde yaşam mücadelesi verdiler.

Şehirler bu kadar nüfusa hazır değildi, onların elinden tutacak güçte bir kurumsal kapasite de yoktu. Beslenmek, iş bulmak, güvenlik gibi çok temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kimsesizler orduları bu mahallelerde öbek öbek birikmişti. Bazılarına devrimciler sahip çıktı, bazılarına ülkücüler. Varoşlar kimsesizin elinden tutanların “kurtarılmış mahalleleri” haline geldi. Kimi mahallelerde ise gariban babası kabadayılar, daha sonra şehirleri saracak mafyanın insan kaynağını oluşturmak üzere nam saldılar. Bugünkü gücünde olmayan İslami hareketler de, diğerleri kadar güçlü olmasa da bu mahallelerde belli örgütlenmelerin temelini atmışlardı.

Az değil, o yoksullar ya bir davanın neferi, ya da bir mahalle abisinin fedaisi olacak kadar güçlü bağlar kurdular kendilerine sahip çıkanlarla.

RTE: Kimsesizlerin kimsesidir o

12 Eylül askeri darbesiyle birlikte siyasi hareketler bastırıldı, kurtarılmış mahalleler “zapt altına” alındı. Kabadayılar mafyalaştı, devlet içinden dostlar edinerek hayatta kalanlar yoluna devam etti. Darbeden en az hasarla çıkan, Türk-İslam sentezine uygun tarikatlar ve cemaatler boşluğu doldurdular. 80 sonrası göç edenler için arabesk müzik ne kadar çilelerini ifade ediyorsa, tarikat ve cemaatler de onlara uzanan dost elini temsil ediyordu. Bu sosyal zemin üzerine siyasi kariyerini inşa eden Erdoğan, yoksulluğun yığıldığı İstanbul’da hızla parladı.

İronik şekilde ideolojik olarak yıldızının barışmadığı Cumhuriyetin “kimsesizlerin kimsesi” sıfatı ona yakıştırıldı. “Kimsesizlerin kimsesi Erdoğan”, dışlanmış bir jenerasyonun ömürlük sahiplendiği bir kült haline geldi.

“Yeni kimsesizlerin” kimsesi kim olacak?

Köyden kente göçte doyuma ulaştık. Nüfusumuzun ezici çoğunluğu artık kentlerde yaşıyor. Yeni dönemin kent yoksulluğu iç göç ile değil bizzat kentin içinde yaşanan mülksüzleşme, işsiz kalma ve hakkını alamamanın sonucu olarak yaşanıyor. Özellikle çok hızlı büyüyen ve nüfus alan semtler suç dünyasının, uyuşturucu tacirlerinin meskeni haline geliyor. Artık eski tip ağıtlı arabesk şarkıların yerini, “biz kötüyüz aynen” diyen esmer çocukların öfkesiyle kendini ifade eden bir jenerasyon dışlanma, horlanma ve öteki hissetmenin reaksiyonlarını gösteriyor.

Son genel seçimlerde de görüldüğü üzere AKP metropoller başta olmak üzere dar gelirliler üzerinde kurduğu hegemonyayı kaybediyor. CHP ise özellikle belediyeleri eliyle dokunduğu mahallelerde oy artışı sağlıyor. Bu da bizi, CHP seçmeni içinde yaygın bir kanaat olan “yoksulların dinle ve yardımlarla kandırıldığı” ezberini sorgulamaya zorlayan yeni bir sosyolojik safhada olduğumuzun işareti.

Yüzleşme: Halk Kandırılmaz Halk Kazanılır

Düşenin dostu olmaz. Akrabaları, arkadaşları, en güvendiği insanlar yüzüstü bırakırlar. İnsanlara güvenini yitirmiş, yalnızlık ve çaresizlik içinde insanlar görece iyi durumda olanların penceresinden bakmazlar dünyaya. Uzun vadeli planlar yapamazlar. Siyaseti de pek önemsemezler.

Yardıma muhtaç hale düşenler, kısa vadeli düşünmek zorundadır. Uzun uzun ekonomi analizleri dinlemek istemez, çözümün de uzun vadede olacağına dair tespitleri de dinlemeyi pek arzu etmez. Yaşadığı durumdan kimin sorumlu olduğunu da açıkçası pek umursamazlar. Doyurması gereken mideler, ısıtması gereken bir ev vardır ve bunu çok kısa sürede halletmelidir. Bunu yapmazsa kendisi suça, çocukları uyuşturucuya sürüklenecek ve elinden de bir şey gelmeyecek insanlar için çokça magazinleşmiş aktüel siyaset biraz “lüks” kaçar. Bu yüzden onları suçlayabilir misiniz? Yağmurda ıslanırken yağmurun sebepleri üzerine vaaz veren ve yağmurun uzun süre dinmeyeceğini söyleyenleri umursamadığınız gibi, öncelikle ıslanmamak için bir şemsiye ararsınız. O şemsiyeyi tutan kişiye de minnet duyarsınız. Somut gerçek ve rasyonel olan da bu zaten.

Bazen takım elbiseli belinde silahlı bir abi gelir yardım eder, artık o abinin düşmanı senin de düşmanın olur. Bazen bir Cumhuriyetçi öğretmen gelir kurtarır seni, artık onun düşmanı senin de düşmanındır. Bazen devrimci gençler gelir ve faşistler düşmanındır, ya da ülkücü gençler gelmiştir ve komünistler düşmanındır. Sana uzanan şemsiyeyi tutan ele kast eden herkese düşman olursun. Bunu söylemesine bile gerek yoktur bazen şemsiyeyi tutanın. Onu tanırsın, ona güvenirsin, onu sevmeyenleri sen de sevmezsin. Çünkü hayat - memat meselesidir onun varlığı.

Ezcümle, halk kandırılmaz, halk kazanılır. Bir kere kazanıldığında da kolay kolay kaybedilmez. Bu nedenle “yoksullar AKP’ye oy verir” önermesi genel geçer değil, dönemsel bir realitedir. Bir jenarasyon kent yoksulu, en sahipsiz zamanlarında kurtarıcı olarak gördükleri Erdoğan’a bağlıdır ve bu bağlılık uzun süre devam edecek. İçlerinden bazıları zengin olacak, bazıları halini vaktini toplayacak ama ne olursa olsun dar zamanda yanında olana bağlılığını koruyacak.

Sebeplere odaklanmayı bırakalım, hâlden anlayalım

Sorunun tespiti için sebeplere odaklanmayı çok severiz. Oysa bu daha çok akademinin ve teorisyenlerin işidir. Pratikte, somut sorunlara çözüm üretmek sonuç alır. İdeolojinizden bağımsız, örgütsel kapasiteniz, kaynaklarınızı kullanmadaki tercihleriniz belirleyicidir.

Bugün yeni bir kimsesizler kuşağı bas bas bağırıyor buradayız diye. Tiktok’ta çektikleri komik ama hüzünlü videolarda, kim dinliyor bunları diye sorduğunuz şarkıların sözlerinde, kaçak girdikleri stadyumun tribünlerinde, içinden geçmemek için yolunuzu değiştirdiğiniz mahallelerde… Özenilen hayatlar yaşayan azınlığın pırıltısından kamaşan gözlerimizi biraz dinlendirip baktığımızda orada sağanak yağmur altında ıslanıyorlar. Onlara bir şemsiye uzatmamızın önünde bir engel yok. Aksine bu aşağılık hayat şartlarını kimsenin hak etmediğini söyleyen biziz zaten. Sadece gereğini daha çok yapmanın yollarını aramalıyız. Kaynaklarımızı onlara kendi zihin dünyamızda uygun gördüğümüzü değil, ihtiyaç duyduklarını sunarak yapmalıyız bunu.

Sağanak yağmur altında ıslananlara, yağmurun neden yağdığını ve nasıl dineceğini anlatmanın ne bize ne de ıslanana pek de faydası yok. Bir şemsiye ve “hâlden anlamak” yeter bize.