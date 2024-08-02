Kınay 100 günde 58 mahalleyi dolaştı

BirGün EGE

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçimin ardından göreve geldikten sonra 100 gün içinde Karabağlar’daki 58 mahalleyi de muhtarlarla adım adım dolaşarak sorunları yerinde inceledi. Muhtarlarla aylık periyotlarda düzenlediği toplantılarla birlikte, belediyeye iletilen sorunları sahada da inceleyen Kınay, mahalle sakinlerinin yaşadığı problemlere çözüm getirmek için çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Sorun tespiti çalışmalarında Kınay, sorunları yerinde birer birer inceleyip not alarak, ilgili birimlere talimatlarını vererek, yaşanan sorunların takipçisi olduklarını ifade etti. Vatandaşların şikâyetlerini de dinleyen Kınay, bu sorunları çözmek için her zaman sahada olduklarını ve vatandaşları yalnız bırakmadıklarının altını çizdi.

Kınay, kimsenin öteki hissetmediği bir Karabağlar için tüm belediye ekipleri ile koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, “Her zaman sahada olacağız. Hiçbir vatandaşımız kendini yalnız ya da unutulmuş hissetmeyecek. Bize gelen her talebi değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzurla yaşadıkları bir Karabağlar için çalışıyoruz” dedi. Mahalle gezilerinin ilerleyen zamanda yeniden yapılacağını belirten Kınay, bu ay esnaf ve mahalle buluşmaları da düzenleyerek, vatandaşların yanına giderek sorunları dinleyeceğini ifade etti. Muhtarlara gelen şikâyetlerin yanında esnafın ve vatandaşların yaşadıkları sorunlarla birebir ilgilenerek, bu sorunları çözmek adına yeni çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Başkan Kınay, vatandaşların her zaman yanında olduklarının altını çizdi.