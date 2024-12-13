Kiraz Belediyesi’ne icra

ANKA

AKP’li Özçınar döneminde, 2009-2014 yıllarında AKP’nin belediye meclis üyesi adayı olan Derya Gökçen’in sahibi olduğu Gökçenler Metal’den toplamda 6 milyonun üzerinde alım yapıldı.

Belediyenin, ihale olmaksızın doğrudan alım yöntemiyle 31 Mart seçimlerinden bir hafta önce birim fiyatı 2 bin 520 liradan 300’lük korege boru satın aldığı belirtildi. Ancak farklı bir firmadan birim fiyatı bin 740 liraya da alındığı tespit edildi.

Faturaların ayrıca Sayıştay denetimine de takıldığı ifade edildi. Bugün belediyeye haciz gelmesi beklenirken haczin durdurulması için görüşmeler başladı. Firmaya kesilen faturalarda tutarsızlık olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Coşkun, “5 yıl boyunca böyle büyüklükte alımlar yokken son 3 ayda seçim kazanabilme kaygısıyla, kamunun malını birilerine peşkeş çekmek adına bu mallar alınıyor. Bunlar şu an inceleniyor. Önümüzdeki günlerde daha net raporlar çıkacak. Hukuki süreçler başlayacak. Bizim hizmetlerimiz aksamıyor, yine de yapmaya çalışıyoruz ama kısıtlı imkanlarla yapıyoruz” dedi.