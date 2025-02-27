Kirli Çark nasıl dönüyor?

Gazeteci Murat Ağırel, Kırmızı Kedi Yayınevi’den çıkan ‘Kirli Çark’ kitabında milyarlarca dolar kara paranın dolaştığı yasadışı bahis ve online kumar sistemini çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor.

Türkiye’de bahis, iddia tekelinde ve birkaç şirket yasal bahis lisansına sahip. Bu şirketler, oynattıkları bahis oranınca devlet kurumu olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan pay alıyor. Vergiler ve diğer masrafları gözetilerek bahis oranları belirleniyor. Vergi vermeyen, lisans parası ödemeyen yani resmi giderleri olmayan yasadışı bahis baronları ise bu avantajlarıyla daha yüksek oranlarla bahis oynatabiliyor. Bu milyarlarca dolarlık yasadışı gelirin kapısını açıyor.

KİTLESELLEŞEN BİR SUÇ

Yasadışı bahis Türkiye’deki yeraltı dünyasında uyuşturucu kaçakçılığı kadar büyük kirli para kaynağına dönüştü. Suç örgütleri bu parayla palazlanıyor, yeni suç faaliyetleri finanse ediliyor, suç gelirlerinin aklandığı büyük sistemler kuruluyor. Yasadışı bahis ve kumar, küçük çocukları bile ağına çekerken mahalle mahalle örgütlenmiş kitleselleşmiş suç organizasyonları oluşturuyor. Yasadışı bahis sistemi için binlerce insan banka hesapları açıp yasadışı bahisçilere kiraya veriyor, paranın tezgâhın başındakilere ulaştırılması için de dev bir çark işliyor. Tabii devletin içindeki kirli yapılar da bu çarktan besleniyor.

Milyarlarca doların aktığı musluğun başını genellikle yurtdışında yaşayan yasadışı bahis baronları tutuyor.

Murat Ağırel’in kitabı Kirli Çark’ta yasadışı bahsin kirindeki onlarca skandal yer alıyor.

Paranın gücüyle ulaştıkları cüret gözler önüne seriliyor.

ACUN ILICALI’NIN TAKIMI

Bu çarklardan biri; İngiltere’deki Hull City’nin sahibi ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıca’nın etrafında dönüyor.

Murat Ağırel kitabının bu bölümüne yıllardır Türkiye’deki yasadışı bahis operasyonlarında ismi gündeme gelen Anıl Uzun ve Onur Uzun’u anlatarak başlamış. İngiltere’de yaşayan bu kişiler hakkında “yasadışı bahis” ve “suç örgütü kurmak” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020 yılında hazırlanmış bir iddianame var. Anıl Uzun örgüt lideri, Onur Uzun’un arasında olduğu 20 kişi ise örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor. İddianamede 75 sanık yer alıyor. Yasadışı bahis suç örgütünün tüm Türkiye’de hücre tipi yapılandığı, tüm illerde sorumlularının olduğu, topladıkları paraları özel para taşıma firmasıyla İstanbul’a naklettikleri anlatılıyor. Kullandıkları şifreli haberleşme sistemleri, uluslararası bağlantıları da gözler önüne seriliyor.

KARA PARANIN JETONU

Ancak Anıl Uzun’un en büyük avantajı, yasadışı bahis ödemelerinin yapıldığı Jeton isimli bir ödeme platformunu yönetmesiydi. İddianamede İngiltere merkezli Jeton isimli uygulamadan yasadışı bahis ödemelerinin yapıldığı ve günde 100 bin dolar gelir elde edildiği öne sürülüyordu. Murat Ağırel, soğuk cüzdan, coin uygulamalarının bu kirli çarktaki bağlantılarını da detaylı şekilde ortaya koydu ve kitabın en çarpıcı bölümlerinden birine uzandı.

Türkiye’de yasadışı bahis ile suçlanan Anıl Uzun’un yönettiği Jeton, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye 2022 yılında sponsor oldu. Jeton sponsorluğu büyük reklamlarla duyurdu. Takımın yeni transferi Ozan Tufan Jeton’un reklamını yaptı. Anlaşma dahilinde Jeton Wallet, Hull City’ye ait MKM Stadyumu’ndaki maçlarda basılı, dijital medya, LED panoları ve arka planlarda yer aldı. Formalara da ‘Jeton’ yazısı eklendi.

Murat Ağırel, kitabında Acun Ilıcalı’yı arayarak bu iddiaları sorduğunu aktardı ve şöyle yazdı: “Sponsor alındığından haberi bile yoktu. Önce belge ve bilgileri gönderdim, o da ekibine sordu. İngiltere’deki Hull City takımının ilgili departmanı böyle bir sponsorluğu almış. Ancak Türkiye’deki yasadışı bahis iddiaları çıkar çıkmaz ilişiği kesmişler. Aynı firmadan bir daha sponsorluk alınmamış. Acun Ilıcalı böyle şeylerin kabul edilemez olduğunu üstüne basa basa belirtti.”

OPERASYON DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI

Murat Ağırel bu açıklamalar karşın aklına yatmayan kısımlar olduğunu belirterek kitapta şöyle devam ediyor: “Acun Ilıcalı, Hull City’i 19 Ocak 2022 tarihinde aldığını duyurdu. Anıl Uzun ve bağlantılı Jeton operasyonu 2019 yılında yapıldı. İddianamesi 2020 yılında hazırlandı. Yani Hull City’i aldığında operasyon yapılmıştı.”

Hull City’e 2022 yılında sponsor olan kripto para borsası TOMYA da Acun Ilıcalı’nın başını ağrıtacaktı.

İKİNCİ SPONSOR DA SABIKALI

Murat Ağırel kitabında ‘Acun Ilıcalı ve Hull City kripto para ve bahis dünyası ile neden bu kadar ilgiliydi?’ diye soruyor ve TOMYA hakkında Türkiye’de başlatılan nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturmaları gündeme getiriyor. Şirket sahipleri operasyonlarla tutuklanmıştı. Bu şirket ve onunla bağlantılı Forex şirketlerinde para kaybeden mağdurlar, “Reklamlarını Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında görüp güven duyduk” diyerek suçlamalar yöneltmişti.

Acun Ilıcalı, Murat Ağırel’e yaptığı açıklamada şöyle diyor: “TOMYA ile 100 bin sterlin tutarında bir anlaşma yapılmış. Bu şu anda gündemde olduğu için bilgim var. Bir soruşturma başlamış bu kapsamda öğrendim. Jeton Wallet ile 40 bin sterlinlik bir anlaşma yapılmış.”

Bu açıklamaya yer veren Murat Ağırel kitapta şöyle devam etti: “(Acun Ilıcalı) Türkiye’de yasadışı olan sanal bahsin İngiltere’de tamamen serbest olduğunu ve reklamı alan firmaların İngiltere’de çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.”

Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 kanalındaki maç yayınlarındaki saha reklamlarında yasadışı bahis siteleri yer aldığı için de soruşturmalara konu olmuştu.

Bu reklamların da maçın oynandığı futbol federasyonları tarafından alındığını ifade etti. Murat Ağırel, Kirli Çark kitabında yasadışı bahis ve online kumarın yeraltında işleyen devasa ekonomisini anlatmakla kalmıyor. Bu paranın futbol ekonomisine nasıl sızdığını, aklandığını da gözler önüne seriyor.