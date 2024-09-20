Kırmızı Bayraklı ilk sahil Gümüldür’de

BirGün EGE

Menderes Belediyesi’nin, Gümüldür’de yer alan Sunal Tülbentçi Parkı ve önünde yer alan plajı Kırmızı Bayrak almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kriterlere uyan alanlara verdiği Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrağı, düzenlenen törenle göndere çekildi. Park, engelli rampası, suya rahatça girebilmeyi sağlayan deniz sandalyesi, engelli dostu giyinme kabinleri, tuvaletler ve park alanıyla engelli vatandaşların kullanımına uygun halde hizmet veriyor.

Törende konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Engelli vatandaşlarımız için uygun bir tesis sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimizi daha da geliştirerek iki yıldızlı Kırmızı Bayrağı da almayı hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızı her zaman düşünüyoruz ve düşünmeye devam edeceğiz” dedi.