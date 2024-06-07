Kırmızı kartı okumak

Siyasi ve sosyal olayları, hatta günlük yaşadığımız durumları yorumlamak için, sık sık spor dünyasından, özellikle de futbol aleminden analojilere başvururuz.

Örneğin “cuk” diye oturan bir sözü veya bir demeci tanımlamak için “Tam doksana taktı” cümlesini kurarız.

Çok zor durumda kalan birinin halini tarif etmek için “Fena halde ofsayta düşmüş” deriz.

Sert ve giderek kavgaya dönüşen bir tartışmayı, en güzel “Bu maç karakolda biter abi...” cümlesiyle tarif etmez miyiz?

Zaman zaman futbol statlarında duyulan centilmenlik dışı ya da “umumi ahlâka mugayir” tezahürattan bile yardım umarız: “Şöyle böyle diye tarif ettiniz bizi, nasıl da mahcup ettik sizi...” (Orijinal hali tam olarak böyle değil tabii. Bilen bilir. Ama buraya öyle yazamam)

Futbol analojilerinin belki de en yaygın kullanılanı ise şu mâhut “Sarı kart - kırmızı kart” benzetmesidir.

Son yerel seçim sonrasında da hemen her gün bu “kart” analojisine başvuruyoruz.

31 Mart seçimlerinden tam 5 gün sonra bu köşede yazdığım “Sarı mı kırmızı mı?” başlıklı yorumda*, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in değerlendirmesinin aksine, seçmenin iktidara “Sarı değil kırmızı kart gösterdiğini” yani, “Eğer genel seçime kadar bu uyarılarımızı dinlemezsen o gün (2028) kartın rengini kırmızıyı döndürürüz” demediğini, bugünden tezi yok “Türkiye’nin yeni bir iktidara ihtiyacı olduğunu söylediğini” yazmıştım.

Buna gerekçe olarak da, “Bu iktidarın şurada 3 - 5 gün ya da 3 - 5 yıldır değil, tam 22 yıldır işbaşında olduğunu, ülkeyi her anlamda yaşanamaz bir yer haline getirdiğini, bunun da artık 4 - 5 yıl değil, 4 - 5 saniye bile daha tahammül edilebilir olmadığını” hatırlatmıştım.

CHP Genel Başkanı Sayın Özel, Salı günü TBMM grubuna hitap ederken, bu “erken seçim” olasılığının artık daha gerçekçi bir durum haline gelmekte olduğunu ima eden cümleler kullandı. İktidara (mealen) “Somut durumu, halkın sorunlarını iyi okuyup gerekeni yapmazsan bu okumayı millet yapar. Milletin okuması karşısında da kimse duramaz” dedi ve şöyle ekledi:

“Böyle giderse millet erken seçim ister. Önünde kimse duramaz. Bu kadar net...”

Özgür Beyi dinlerken, “66 gün sonra bizim dediğimize geliyor galiba” yorumunu yapmıştım.

Dün de, gazetecilerin bu konuşmasını hatırlatması üzerine, “Ben 31 Mart günü durduğum yerdeyim. Ben 127 milletvekiliyle erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa alırım. Öbür pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Ama erken seçim yapılabilmesi için milletin gündemi olması ve vatandaşın istemesi lazım” diye konuştu.

Burada CHP Genel Başkanına şunu söylemek isterim.

Ana muhalefet lideri olarak, (bizim de takdir ettiğimiz bir şekilde) hemen her gün toplumun farklı kesimlerinin nabzını tutmak üzere, meydanlarda, sokaklarda, salonlarda çok çeşitli kesimlerle temastasınız. “Tematik” mitingler diye adlandırılan (Öğretmen, Emekliler, Çay) açık hava toplantıları da yaptınız. Yakında “Geçinemiyoruz” mitingi yapacaksınız. Zaten örgüt, gerek milletvekilleri, gerek il ve ilçe başkanları, gerekse belediye başkanları aracılığıyla size sürekli bir “geri dönüş (feedback) veri beslemesi” içinde. Bunu da biliyoruz. Bunların hiçbiri olmasaydı bile, sırf pencereden kafanızı çıkarmak, yandaş olmayan, dürüst medyayı izlemek, “köşedeki bakkala, çarşıdaki berbere vs.” gidip 5 dakika sohbet etmek bile yeter, halkın hissiyatını ve talebini algılayabilmek için.

Bunca yıldır hem sivil toplum, mesleki örgütlenmenin içinde, hem de bizzat siyasetin göbeğinde bulunmuş, üstelik “sırt üstü” yatmayan ve her daim sahada halkın içinde olan bir politikacısınız.

O halde...

Halkın “Yetti gari!.. Erken seçimden başka bir seçenek yok!..” dediğini nasıl duymazsınız?

Bu halk, daha ne yapmalı? Kendi kendine “Erken seçim istiyoruz...” diye 10 milyon imza toplayıp size mi getirmesi lazım?

Muhalefet lideri olmak, ana muhalefetin genel başkanı olmak, bu hissiyatı “hızlı okumayı” ve onlar adına dile getirmeyi gerektirmiyor mu?

Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara bir an önce çözüm bulunması amacıyla bu sorunları, “tek adam, tek karar verici” konumundaki iktidar partisi genel başkanının masasına götürmek ve yüz yüze görüşmek tabii ki bu süreçte başvurabileceğiniz, “gereksiz de görmediğimiz” enstrümanlardan biri olabilir. Kürsüden, mikrofondan seslenmek yerine “suratına” söylemek tabii ki faydalı da olabilir.

Yine bu süreçte, 1 Mayıs’ta tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yaptığınız “birebir” temaslar, bu arada geri planda “gölge bakanlarınızın” ilgili muhatapları ile görüşmeleri de hiç yadsınamayacak önemde inisiyatiflerdir.

Ancak, “Erken seçimi isterse millet ister” mealinde yuvarlak sözlerin, artık altını kendinizin doldurması ve bu “acil ve ertelenemez talebi” meydanlarda “avaz avaz” seslendirmenizin zamanı çoktan gelmiştir.

Bunu ne kadar çabuk kavrar ve hayata geçirirseniz, emin olun halkın giderek daha da güçlenen “can-ı gönülden desteğini” (oyunu) arkanıza alacağınız gerçeği kesindir.

Çekinmeyin.

Bunu yaparsanız, iktidara “itici” geleceğiniz tabiidir.

Ama on milyonların kemiğine dayanmış bıçak, artık “acıtmanın” da ötesinde, o kemiklere fena halde hasar vermekte.

Bilginize.