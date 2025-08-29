Kırsal mahallelere ulaşım hattı geldi

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ulaşım çalışmaları sonrası, yıllardır ulaşım hizmeti alamayan kırsal mahallelerin çilesi sona eriyor. Balıkesir gibi geniş bir coğrafyaya sahip olan bir kentte ulaşılamayan tek bir noktanın kalmaması için kırsal mahalleler ile merkez arasında ulaşımı sağlayacak yeni otobüs hatları açılmaya devam ediyor. Hem karada hem de denizlerde kurduğu ulaşım sistemiyle Balıkesir’de ulaşım seferberliği başlatan ve yurttaşların yıllardır çözüme kavuşmayan ulaşım sorununa neşter vuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde yeni hatlar açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın iş birliğinde Kepsut ve Altıeylül’ün kırsal mahallelerine açılan yeni toplu taşıma hatları yurttaşların hayatını kolaylaştırdı.

Altıeylül ilçesinde Kutludüğün-Meryemdere-Kuyualan-Ertuğrul-Küpeler güzergâhında ulaşımı sağlayacak yeni otobüs hattı devreye alındı. Pazartesi-salı ve cuma günleri hizmet verecek hattın Balıkesir merkezden hareket saati 09.00 olacak. Perşembe günleri de Kepsut’un Eşeler, Servet, Recepköy, Armutlu ve Sarıfakılar mahallelerinden Perşembe günü Kepsut Perşembe Pazarı’na ulaşım sağlanması için de yeni hatlar hizmete açıldı. Bu hat ile yurttaşlar, pazara kolay ulaşım imkânı buluyor.

Kutludüğün Mahalle Muhtarı Fatih Solak, “Yeni otobüs hattının açılması, mahalle sakinlerimizi çok memnun etti. Özellikle yaş almış vatandaşlarımız için büyük kolaylık sağlıyor. Güzel bir hizmet oldu. Vatandaşlarımızın en fazla talepte bulunduğu bir konuydu. Çözüme kavuştuğu için mutluyuz” diye konuştu.

Merkez-Kutludüğün hattının açılmasına çok mutlu olduklarını söyleyen Halime Ayaz, “Çok uzun süredir bu hattın açılmasını bekliyorduk. Çok mutlu olduk. Arabamız olmadığı Kutludüğün’e gelmek zor oluyordu” dedi.

Kutludüğün Mahallesi sakini Doğan Ayaz, “Arabası olan kolay şekilde merkeze gidip geliyordu. Bizim arabamız olmadığı için ulaşım zor oluyordu. Bu hattın açılması çok güzel oldu” diye konuştu.