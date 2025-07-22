Kırsala dört koldan kuşatma

Ekilmeyen tarım arazilerinin kiraya verileceği haberi ilk çıktığında mülkiyet hakkı üzerinden ciddi itirazlar doğurmuştu. Bu itirazlara karşın yönetmelik, 22 Ağustos 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. CHP, yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a dava açmıştı. Davanın akıbeti nedir, bilgimiz yok.

Son çıkan bir habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri için ilk kiralama işlemlerine 16 Ekim’de başlıyor.

Daha önce rezerv alan kararlarında gördüğümüz gibi, mülkiyet hakkını geri plana iten bu yönelim süreklilik taşıyor. Şimdi bu zincirin bir halkasını da zeytinlikler oluşturuyor.

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Kırsalda uzun süredir çalan bu alarm, yalnızca bir ekonomik krizin değil, yapısal bir dönüşümün habercisi. Bu dönüşüme karşı durabilmek için meseleyi mülkiyetin ötesinde, kırsalın ekonomi-politik anlamı üzerinden, daha geniş bir çerçevede tartışmak gerekiyor. Çünkü kırsal bugün dört koldan kuşatma altında:

Mülkiyetin aşındırılması: Ekilmeyen tarım arazilerinin rıza olmaksızın kiraya verilmesi, rezerv alan kararları, zeytinliklerin hukuki koruma dışına itilmesi gibi düzenlemelerle toprak üzerindeki temel haklar geriliyor. Tarım Bakanlığı, üretim yapamayan çiftçiye destek sunmak yerine, toprağını ondan alıp başkasına devretme görevini üstleniyor. Bu, kamunun üreticiyi güçlendirme değil, onu sistem dışına itme tercihini açıkça gösteriyor.

Üreticinin dışlanması: Bu dışlayıcı tercihlerin bir başka göstergesi de enflasyon verilerinde kendini açık ediyor. Haziran 2025 itibarıyla tarımda üretici enflasyonu tüm zamanların rekorunu kırmış durumda. TÜİK verilerine göre Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 18,82 artışla 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu rakamlar, sadece açlığın derinleşeceğini göstermiyor. Çiftçinin ahvalini, kırsalın çözülüşünü de ifade ediyor.

Doğanın ve toprağın metalaştırılması: Üreticinin bu zorlu mücadelesi, sadece maliyet artışları ile sınırlı değil. Tarım arazileri madencilik, enerji, karbon ticareti gibi faaliyetler için tahsis ediliyor; toprak geçim alanı değil yatırım aracına dönüştürülüyor. Geldiğimiz noktada, toprağa sahip olmak geçinmeye yetmiyor.

Kuşkusuz bu durum toprağın nasıl tanımlandığı ile ilgili köklü bir değişimin eşiğinde olduğumuzu ve buna karşı bir yanıt üretme ihtiyacını da gösteriyor.

Bu dönüşümün en görünür ve yakıcı örneği zeytinliklerdir. Yıllardır enerji ve madencilik şirketlerinin hedefinde olan zeytinlikler, bir kez daha yasal koruma kapsamından çıkarılmak isteniyor. Meclis’te madde madde kabul edilen yeni yasa teklifleri, kamuoyunun ve bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen hızla ilerletiliyor.

Ancak kuşatma zeytinliklerle sınırlı değil. Toprağın bir geçim alanı olmaktan çıkarılıp devredilebilir bir kaynak olarak yeniden tanımlanması, ithalat teşvikleri kadar yapısal tercihlerin sonucu.

Temsiliyetin çöküşü: Hem çiftçi örgütleri hem de yerel halk, alınan kararlardan sistematik biçimde dışlanıyor. Meclis’in zeytinlikler konusunda şirketlerin lehine karar alması, yalnızca bir yasa değişikliği değil, derinleşen temsiliyet krizinin de göstergesi. Kararlar halktan kopuk biçimde alınırken, kır emekçileri ve geniş halk kesimleri izleyici konumuna itiliyor.

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Tüm bunlar, topyekün bir kırsal çözülme sürecinin parçaları. Son yirmi küsür yılda dünya genelinde tarım alanları hızla şirketleştirilirken, küçük üreticiler, köylüler ve kır emekçileri topraklarından koparılmış, yerlerinden edilmiş durumda.

Zeytinlikler konusunda kamu otoritesinin şirketlerin safında yer alması, bu tercihin idari ve yasal aygıtlarla nasıl kurumsallaştırıldığını açıkça gösteriyor. Zira tarımsal karar alma süreçlerinin giderek merkezi yapılarca, çoğu zaman da sermaye lehine örgütlenmiş teknokratik kadrolarca belirlenmesi, temsili demokrasinin sınırlarını da gözler önüne seriyor.

Bu nedenle mısırda fiyat talebiyle zeytinlik nöbeti arasında bağ kurmak, yani üretici talepleriyle toprak savunularını aynı siyasal zemin üzerine oturtmak hayati önem taşıyor. Yalnızca bu yolla kırsaldaki parçalı direnişler, toprağı ve üretimi piyasaya devreden yapısal tercihlere karşı ortak bir mücadele hattına dönüşebilir.