Kırsala güçlü destek var

BirGün EGE

Kırsalda üretimi artırarak çiftçinin daha çok kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çiftçilere destek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Acıpayam ilçesinde arı yetiştiricilerine ekipman ve tarımsal sulama borusu dağıtımı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Çavuşoğlu ile birlikte pek çok alanda üreticinin ihtiyaç ve talebini yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Acıpayam ilçesinde arı yetiştiricilerine ekipman ve tarımsal sulama borusu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yanı sıra, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak ve çok sayıda üretici katıldı.

Burada konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bu şehrin kaynaklarını, bu şehrin insanlarına harcanması konusunda büyük çaba içerisindeyiz. Harcama noktasında önceliğimiz, kim üretmek istiyorsa yanında olmak” dedi.

Başkan Çavuşoğlu, “Tohumu toprakla kim buluşturuyorsa, kim hayvancılıkla iştigal ediyorsa, kim üretmek istiyorsa omuz omuza olmak zorundayız. Bu bir lütuf değil, en büyük görevlerimizden biri. Hep beraber başaracağız. Bu şehrin kaynaklarını bu şehir için harcayacağız. Belediye başkanlarımızla beraber kim üretiyor, üretme noktasında çaba içerisine giriyorsa onları baş tacı edeceğiz, dayanışma göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak da verilen destekten dolayı Başkan Çavuşoğlu ve büyükşehir belediyesine teşekkür etti.