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Kırsalda çalışmalar tam gaz

BirGün Ege
  • 10.01.2025 06:00
  • Giriş: 10.01.2025 06:00
  • Güncelleme: 10.01.2025 06:00
Kırsalda çalışmalar tam gaz
Fotoğraf: AA

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde onlarca kilometrelik ova yolları çalışmasıyla malzeme serimi yaptı. Yunusemre Belediyesi ve İlçe Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı işbirliği ile ova yollarında bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra budanan ağaçlar yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yunusemre Çiftçi Malları Koruma Başkanı İbrahim Dağdelen, “Ova yollarında trafiği engelleyici ağaçlarda budama çalışması yaptık. Budanan ağaçlardan çıkan odunlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çiftçimizin tarla ve bağlarına ulaşımı kolaylaştırılırken vatandaşımızın da evleri ısınıyor” dedi. Çiftçi Mehmet Ali Bilgin, yapılan çalışma ile konforlu bir ova yoluna kavuştuklarını belirtti.

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