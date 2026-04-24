Kırsalda üretim ve dayanışma büyüyor

BirGün/EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda üretimi çeşitlendirmek ve üreticilere yeni gelir fırsatları sunmak amacıyla Fethiye'de Sakız Ağacı Deneme Bahçesi projesini başlattı. Karakeçililer Mahallesi’nde bulunan 7 bin 251 metrekarelik alanın 6 bin metrekarelik kısmında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kurulan bahçede, 190 adet sakız ağacı dikildi. Projenin amacı, üreticilere alternatif bir ürün sunmak ve kooperatiflerin güçlendirilmesine katkıda bulunarak katma değerli ürünlerin geliştirilmesini sağlamak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu protokol ile deneme bahçesinin bakım, budama ve hasat süreçleri kooperatif tarafından yürütülmeye başlandı. Kooperatiflerin güçlendirilmesi hedefiyle, üretim sürecine doğrudan katılım sağlanırken, aynı zamanda kooperatifçilik yapısının da güçlenmesi amaçlandı.

Projenin ilk hasadından sonra, sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızları işlenerek damla sakızlı dondurma, süt reçeli, macun, Türk kahvesi ve cilt bakım kremi gibi ürünlere dönüştürülüp kooperatif satış noktalarına sunuldu.

Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bünyesinde yalnızca sakız ürünleri değil, Fethiye Tahini, Fethiye Kaya İnciri ve Fethiye Göceli Tarhana gibi yerel ürünler de üretiliyor ve coğrafi işaret alıyor.

GÜÇLÜ KOOPERATİF, GÜÇLÜ KIRSAL EKONOMİ

“Üretici odaklı tarım politikalarımızın önemli bir örneği olan Sakız Ağacı Deneme Bahçesi ve kooperatif desteklerimizle hedefimiz kırsalda güçlü ekonomi ve güçlü kooperatifçiliktir” diyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il genelinde hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerle üretim çeşitliliğinin artırıldığına dikkat çekti.

Başkan Ahmet Aras, “Kooperatiflerin yalnızca üretim değil, kurumsal gelişim açısından da güçlendirilmesine yönelik desteklerimiz sürüyor. Kadın emeğini ekonomiye kazandırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kooperatiflere kurulumdan markalaşmaya kadar birçok alanda katkı sağlıyoruz. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne tahsis edilen bina, modern bir üretim merkezine dönüştürülüyor. Kooperatif bünyesinde yalnızca sakız ürünleri değil, birçok katma değerli yerel ürün de üretiliyor. Fethiye Tahini, Fethiye Kaya İnciri ve Fethiye Göceli Tarhana gibi ürünlerin coğrafi işareti alındı” ifadelerine yer verdi.