Kırsalın çocuklarına etkinlik

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsalın çocuklarını sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıştırdı. Çocuklar yaz boyunca VR gözlüklerle sanal olarak Bandırma Vapuru’nda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yolculuk yapacak.

İvrindi ilçesi kırsal Soğanbükü ve Yağlılar mahallelerinden başlayan proje kapsamında kırsal mahallelerde ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Çocuklar, daha önce hiç görmedikleri sanal gözlüğü deneyimleyerek eğlenceli ve verimli bir şekilde zaman geçirdiler.