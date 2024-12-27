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Kış spor kurslarına ilgi yoğun

BirGün Ege
  • 27.12.2024 06:00
  • Giriş: 27.12.2024 06:00
  • Güncelleme: 27.12.2024 06:39
Kış spor kurslarına ilgi yoğun
Fotoğraf: BirGün

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Yıldız Evlendirme Dairesi Spor Salonu, Tenis Kulübü ve Yenigün Spor Tesisleri’nde açtığı tenis, yüzme, taekwondo ve futbol kursları yoğun ilgi görüyor.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kurslara katılan yetenekli öğrencilerin keşfedilerek profesyonel sporcu olarak yetişmeleri için desteklendiklerini söyledi. Başkan Duman spor kurslarının sayısını ve niteliğini artırarak daha çok çocuk ve gence ulaşacaklarını kaydetti.

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